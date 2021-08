Microsoft zdradził datę uruchomienia bety Diablo II Resurrected

Microsoft prawdopodobnie właśnie zdradził datę uruchomienia testów beta długo wyczekiwanego Diablo II Resurrected.

Diablo II Resurrected to jedna z najbardziej wyczekiwanych gier tego roku. Wielu miłośników serii żyje w przekonaniu, że druga część była tą najlepszą i mają na to solidne argumenty. Dlatego zapowiedź remastera wywołała tak duże emocje. Wiemy, że gra zadebiutuje we wrześniu, ale wcześniej powinny odbyć się testy wersji beta. Datę tych prawdopodobnie zdradził właśnie Microsoft.

Kiedy rusza beta Diablo II Resurrected?

Już w zeszłym miesiącu Blizzard przyznał, że w sierpniu odbędą się beta testy Diablo II Resurrected. Jednak do tej pory nie poznaliśmy dokładnej daty. Ta pojawiła się na stronie gry w Microsoft Store, która co prawda została już usunięta, ale w Internecie nic nie ginie. Wynika z niej, że beta remastera Diablo II rozpocznie się już 17 sierpnia. Nie wiemy jedynie, czy będzie to dzień uruchomienia otwartej bety czy tzw. early access bety, ale chyba nie ma to większego znaczenia. Ważne jest to, że za mniej więcej tydzień zagramy w końcu w remaster Diablo II.

Pełna wersja Diablo II Resurrected zadebiutuje 23 września w wersji na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S oraz Nintendo Switch. Oprócz tego Blizzard pracuje również nad mobilnym Diablo Immortal oraz Diablo IV, ale nie wiadomo jeszcze, kiedy zostaną one wydane, ale to prawdopodobnie dopiero przyszły rok.

