Epic Games Store, chociaż chce rywalizować ze Steamem, to na razie jest dla twórców studnią bez dnia. Epic Games zamierza zainwestować ogromne pieniądze w swój launcher, który przez wiele lat nie będzie jeszcze przynosił zysków.

Epic Games Store jest z nami już od kilku lat i chociaż początkowe narzekanie na launcher znacząco zmalało, to wciąż ma on mnóstwo przeciwników. Graczom nie podoba się, że aplikacja ma wiele braków w porównaniu z konkurentami, a zaległości się nadrabiane bardzo powoli. Do tego przez długi czas Epic Games przyjęło bardzo agresywną taktykę, która polegała między innymi na kupowaniu czasowej wyłączności na niektóre produkcje oraz rozdawaniu darmowych gier. Chociaż przeciwników wciąż nie brakuje, to wszystko to sprawiło, że launcher jest coraz popularniejszy. Epic Games planuje dalsze inwestycje i liczy się z ogromnymi kosztami.

Epic Games Store przynosi ogromne straty, ale co z tego?

Przy okazji batalii sądowej między Epic Games i Apple, dowiedzieliśmy się kilku ciekawych rzeczy na temat launchera pierwszej z tych firm. Z oficjalnych dokumentów wynika, że twórcy Fortnite'a liczą się z tym, że Epic Games Store nie będzie przynosił im zysków aż do 2027 roku, o ile w ogóle taki moment nastąpi. Już w tym momencie firma zainwestowała w launcher około 500 mln dolarów, a kwota ta będzie dalej rosnąć. Brzmi to jak fatalna inwestycja, ale czy taką rzeczywiście jest?

Trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że Epic Games - pomimo launchera, który na razie jest studnią bez dna - radzi sobie doskonale. Fortnite może nie jest już tak głośnym tytułem, jak jeszcze 2 lata temu, ale nadal przynosi firmie ogromne zyski. To samo Unreal Engine, na którym powstaje mnóstwo gier. Epic Games może sobie pozwolić na inwestowanie tak dużych kwot w Epic Games Store z myślą o przyszłych zarobkach lub chociażby przełamaniu monopolu Steama.

Zobacz: Twitch z tańszą subskypcją. Sprawdź ile zaoszczędzisz

Zobacz: Xbox Game Pass - sierpniowe nowości

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Epic Games Store

Źródło tekstu: PCGamer