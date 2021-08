Xbox Game Pass - sierpniowe nowości

W sierpniu do Xbox Game Pass trafi 10 kolejnych gier. W tym miesiącu będziecie mieli okazję, by spotkać bogów, pojeździć na desce, czy trochę „podriftować”.

Curse of the Dead Gods od dziś za darmo w Xbox Game Pass

Gra Curse of the Dead Gods dostępna w każdym z wariantów usług na konsole, w chmurze, jak i na PC. Szukając niewypowiedzianych bogactw, wiecznego życia lub boskich mocy gracze trafią do przeklętej świątyni pełnej śmiertelnych pułapek i potworów. Walka ze złośliwymi bóstwami to tylko jedna z wielu przeciwności losu, jakie czają się na każdym kroku!

Również 5 sierpnia, usługa EA Play (składnik Xbox Game Pass Ultimate) zaoferuje ucieczki przed strażnikami, jazdę z zawodowcami, czy tworzenie własnych miejscówek w produkcji Skate (konsola). W zależności od charakteru jazdy gracze mogą liczyć na aplauz lub niezadowolenie przechodniów. Ponadto Skate 3 debiutuje w chmurze, dzięki czemu „ollie” będzie możliwe do zrobienia wszędzie tam, gdzie jest Internet!

Drifting w Art of Rally już od 12 sierpnia

Tydzień później – 12 sierpnia – użytkownicy wsiądą do samochodu i wyruszą w drogę dzięki Art of Rally (konsola, chmura, PC). Amatorzy driftingu mogą zacząć od opcji przyjaznej dla początkujących, podczas gdy królowie szos zaznają trybów jazdy, będących wyzwaniem dla najbardziej doświadczonych kierowców. A to wszystko w kolorowym i żywym otoczeniu, teraz także w Kenii z 4 debiutującymi samochodami, 6 nowymi trasami i ogromnym obszarem swobodnej jazdy!

Kultowy Hades od połowy sierpnia

Dzień później – 13 sierpnia – odświeżenie wiedzy z mitologii zapewni gra Hades (konsola, chmura, PC). Nadarzy się okazja do przeciwstawienia się bogu umarłych w produkcji, która zdobyła nagrodę Game of the Year w kategorii „rogue-like dungeon crawler”. Władanie mocami Olimpu, przy zawiłej fabule – brzmi kusząco?

Pozostałe sierpniowe nowości w Xbox Game Pass:

Dodgeball Academia (5 sierpnia – konsola, chmura, PC)

(5 sierpnia – konsola, chmura, PC) Katamari Damacy Reroll (5 sierpnia – konsola, chmura, PC)

(5 sierpnia – konsola, chmura, PC) Lumines Remastered (5 sierpnia – konsola, chmura, PC)

(5 sierpnia – konsola, chmura, PC) Starmancer (5 sierpnia – PC)

(5 sierpnia – PC) Microsoft Solitaire Collection: Premium Edition (17 sierpnia – PC)

Ponadto, wciąż trwa promocja (dla nowych użytkowników) na Xbox Game Pass Ultimate, w ramach której pierwszy miesiąc subskrypcji kosztuje jedyne 4 zł. Ponad 100 gier na konsolę, PC i smartfona czeka!

Źródło zdjęć: Microsoft

Źródło tekstu: Microsoft