Diablo Immortal jednak w 2022

Gra mobilna Diablo Immortal pierwotnie miała się pojawić pod koniec 2021. Wygląda jednak na to, że miłośnicy grania na smartfonach muszą poczekać jeszcze rok.

Największym rynkiem gier są te mobilne - nie dziwi zatem, że każdy chce ugryźć kawałek tego coraz większego tortu. Wyjątkiem nie jest również Blizzard, który jest znany z takich serii gier jak StarCraft, WarCraft (i oczywiście World of WarCraft) czy Diablo. Najłatwiejszą serią do przeniesienia na smartfony była oczywiście ta ostatnia. Już w tym roku oficjalnie miała zadebiutować gra Diablo Immortal. Zamknięte testy alfa cieszyły się dużym zainteresowaniem i Blizzard uznał je za sukces. Okazuje się jednak, że producent bardzo wziął sobie do serca wszelkie sugestie graczy. Teraz trwa implementacja wszystkich nowych usprawnień.

Blizzard szacuje, że w takim razie do premiery dojdzie jednak w 2022. Zmiany dotyczyć będą zarówno mechaniki PvE, jak i tej PvP. Nie znamy dokładnej daty debiutu nowej gry, nie powinniśmy się jej jednak spodziewać wcześniej niż za sześć miesięcy. Maksymalnie powinniśmy czekać około roku. Wtedy Blizzard spróbuje zawalczyć z takimi królami rynku mobilnego jak Tencent i jego Honour of Kings i Sony z jego Fate/Grand Order.

