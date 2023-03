Nowy Counter-Strike coraz bliżej. Valve podrzuca nam dowody

Valve daje nam coraz więcej dowodów, że już za chwilę, już za moment pojawi się nowa wersja Counter-Strike'a na silniku Source 2.

Wygląda na to, że tym razem plotki o nowej wersji Counter-Strike'a na silniku Source 2 w końcu okażą się prawdziwe. Valve daje nam coraz więcej dowodów, że gra zadebiutuje już za chwilę. Najnowsza wersja CS-a trafiła już do kanału deweloperskiego, czyli praktycznie ostatniego kroku przed oficjalną premierą.

Nowy Counter-Strike już na Steamie?

Uwagę na aktualizację zwrócił użytkownik Twittera o pseudonimie Aquaris. CS:GO w wersji "deweloper pre-release" zostało zaktualizowane do wersji, która najprawdopodobniej powstała już na silniku Source 2. Tak przynajmniej sugerują same pliki. A to oznacza, że premiera wersji beta może się odbyć już za chwilę.

Co więcej, do kolejnej aktualizacji plików doszło we wtorek (14 marca) wieczorem, a w niej pojawił się plik cs2.exe. To tylko pokazuje, jak dużo aktualnie dzieje się z grą.

Natomiast graczy może zaskoczyć pula map, która dostępna ma być w nowej wersji CS-a. Dopisek s2 otrzymały między innymi: overpass, cobblestone, inferno, italy, shoots, lake oraz shortdust. Nie jest powiedziane, że to ostateczna lista, ale tyle na razie udało się znaleźć dataminerom.

Według niepotwierdzonych plotek nowa wersja Counter-Strike'a ma zadebiutować na przełomie marca i kwietnia. Valve na razie milczy w tej sprawie i ani niczego nie potwierdza, ani niczemu nie zaprzecza.

Zobacz: Czy Diablo 4 trafi do Xbox Game Pass? Activision Blizzard wyjaśnia

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Valve

Źródło tekstu: wccftech