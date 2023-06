Szef Xboxa złożył obietnicę pod przysięgą. Chodzi o Call of Duty

Phil Spencer pod przysięgą złożył obietnicę w sprawie Call of Duty na PlayStation. Jednak jego słowa nie są wcale takie jednoznaczne.

Aktualnie w amerykańskim sądzie trwają przesłuchania w sprawie przejęcia Activision Blizzard przez Microsoft. Federalna Komisja Handlu chce w ten sposób zdobyć sądowy zakaz, który zablokuje transakcję do czasu dużo ważniejszego procesu antymonopolowego, który odbędzie się w sierpniu. W trakcie przesłuchań deklarację w sprawie Call of Duty złożył Phil Spencer, szef Xboxa.

Call of Duty na PlayStation

W całej tej walce o Activision Blizzard i konflikcie między PlayStation i Xboxem pewnego rodzaju symbolem stała się seria Call of Duty. Jest ona podawana jako przykład jednej z tych, która potencjalnie może zniknąć z konsol Sony, jeśli transakcja dojdzie do skutku.

Co prawda Microsoft twierdzi, że składał Japończykom w tej sprawie obietnice i oferty, ale druga strona utrzymuje, że były one tylko czasowe i nie do przyjęcia. W skrócie — za nic nie mogą się dogadać.

Tymczasem Phil Spencer, czyli szef Xboxa, w trakcie przesłuchania w sądzie i pod przysięgą złożył deklarację w sprawie Call of Duty na PlayStation. Warto jednak dokładnie przyjrzeć się temu, co powiedział.

Myślę, że przekonaliśmy się, nawet w ramach przygotowań do tego przejęcia, że gracze są aktywną i głośną grupą. Wycofanie Call of Duty z PlayStation moim zdaniem przyniosłoby nieodwracalną szkodę marce Xbox. Podniósłbym rękę. Zrobię wszystko, co trzeba. Nie mamy planu. Stojąc tutaj, składam zobowiązanie, że nie wycofamy Call of Duty – to moje świadectwo – z PlayStation. Jak powiedziałeś, Sony oczywiście musi zezwolić nam na dostarczanie gry na ich platformę, ale niezależnie od tego zobowiązuję się i zeznaję, że będziemy nadal dostarczać przyszłe wersje Call of Duty na Sony PlayStation 5.

- powiedział Phil Spencer w sądzie.

Problem polega na tym, że szef Xboxa wyraźnie mówi o PlayStation 5. Nie wspomniał o 10-letniej umowie oraz przyszłych konsolach Sony. Zobowiązał się do wydawania Call of Duty konkretnie na PS5. Może to przejęzyczenie, a może celowe zagranie. Nie mam zamiaru oceniać niczyich intencji, bo ich nie znam. Natomiast fakty są, jakie są.

