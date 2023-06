Kupno Activision ma na celu wyeliminowanie PlayStation? Są dowody

W sprawie sądowej przeciwko Microsoftowi wyciekły wewnętrzne e-maile firmy, w których pracownicy twierdzą, że kupno Activision Blizzard ma na celu wyeliminowanie PlayStation z rynku.

Microsoft na kilku frontach musi walczyć o przejęcie Activision Blizzard. Nie chodzi już tylko o sprzeciw Federalnej Komisji Handlu, która ostatnio uzyskała w sądzie tymczasowy zakaz zamknięcia transakcji czy brak zgody ze strony brytyjskiego urzędu ds. konkurencji i rynków.

Sprawę wytoczyli firmie z Redmond też sami gracze, którzy obawiają się monopolu. W związku z tym postępowaniem wyciekły ciekawe e-maile, które wymieniali między sobą pracownicy Microsoftu. Dotarli do nich dziennikarze serwisu Axios.

Microsoft chce wyeliminować PlayStation?

Co prawda nie znamy dokładnej treści wiadomości, ale z przygotowanego przez prawników opisu wynika, że Matt Booty, szef wszystkich studiów Xbox, pisze do Tima Stuarta, dyrektora ds. finansowych, iż wykupienie Activision Blizzard ma na celu wyeliminowanie PlayStation z rynku. Według pozywających ma to być jednoznaczny dowód na złe intencje firmy z Redmond.

Jednak sprawa nie jest tak oczywista, jak może się wydawać na pierwszy rzut oka. Prawnicy Microsoftu z jednej strony uważają, że jest to wewnętrzna komunikacja firmy, która nigdy nie powinna ujrzeć światła dziennego. Z drugiej strony, co nawet ważniejsze, twierdzą, że wiadomość została wysłana w 2019 roku, czyli prawie 3 lata przed ogłoszeniem planów kupna Activision Blizzard. Co również ważne, sąd postanowił nie brać tego dowodu pod uwagę.

Tymczasem Federalna Komisja Handlu i Microsoft przedstawili listę świadków, którzy mają zeznawać w trakcie zaplanowanego przesłuchania. Na liście są między innymi szef Microsoftu — Satya Nadella, szef PlayStation — Jim Ryan, szef Activision Blizzard — Bobby Kotick, a także Pete Hines z Bethesdy.

Źródło zdjęć: Sergei Elagin / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Axios