Bethesda w tajemnicy pracuje nad grą w znanym uniwersum

Bethesda ma w tajemnicy pracować nad nową grą. Ta ma korzystać ze znanego uniwersum.

Ostatni wyciek dokumentów Microsoftu nie tylko zdradził wygląd i częściową specyfikację nowych konsol Xbox Series X/S, ale też ujawnił informacje na temat wielu gier. Wiemy, że Machine Games pracuje nad tytułem w uniwersum Indiana Jonesa. To jednak nie wszystko. Bethesda ma też tworzyć grę w innym, znanym świecie należącym do Disneya.

Bethesda pracuje nad nową grą

Takie rewelacje przekazał Nick Shpeshal w trakcie podcastu XboxEra. Według jego wiedzy Microsoft i Bethesda zdobyły licencję od Disneya na grę w uniwersum Gwiezdnych Wojen lub Marvela. Od jakiegoś czasu krążą plotki o produkcji bazującej na niezwykle udanym serialu The Mandalorian, ale na ten moment to tylko ślepy strzał.

Na razie nie znamy żadnych szczegółów. Informacja to tak naprawdę plotka i nalezy traktować ją z dużym przymrużeniem oka. Jeśli chodzi o same gry, to Marvel — poza wyjątkami w postaci Spider-Mana od Insomniac i serii LEGO — jeszcze nie doczekał się porządnej gry. Tego samego nie można powiedzieć o Star Wars, bo chociaż kilka produkcji były średnich, to nie brakowało też wielu udanych.

