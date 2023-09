CD Projekt RED usunął Elona Muska z Cyberpunk 2077?

Aktualizacja 2.0 wprowadziła mnóstwo zmian w grze Cyberpunk 2077. Te są na tyle duże, że sami twórcy zalecają rozpoczęcie rozgrywki zupełnie od nowa. Jednak cześć graczy zauważyła zmianę, która nie do końca im się spodobała. Przekonują, że CD Projekt RED usunął z gry tzw. cameo Elon Muska.

Rozpoczynając grę hako pracownik korporacji, w jednej z pierwszych scen w Cyberpunk 2077 pojawiała się postać, która — zdaniem wielu graczy — mocno przypominała Elona Muska. Aktualizacja 2.0 całkowicie zmieniła model, który już nie przypomina kontrowersyjnego miliardera. Niektórym się to nie spodobało.

Oh my god they removed the Elon Musk cameo from the Corpo opening in Cyberpunk 2077 😭.



Left was before this patch right is who shows up now. pic.twitter.com/iSaw4GTspp