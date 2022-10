Nie możesz wgrać aktualizacji? Backfirewall_ pokaże ci dlaczego

All in! Games oraz twórcy z Naraven Games ogłosili, że ich debiutancki tytuł Backfirewall zadebiutuje już niedługo. Jest na co czekać, bo to dość niecodzienne podejście do aktualizacji.

Wyobraźcie sobie taką sytuację, rozsiadacie się wygodnie w fotelu, odpalacie komputer lub konsolę, by za chwilę móc zrelaksować się przy jakiejś dobrej grze lub ciekawym serialu. Nie przewidzieliście jednak, że wasze urządzenie będzie potrzebowało najpierw aktualizacji...

Backfirewall_ z przymrużeniem oka o aktualizacjach

Backfirewall_ ma być grą, która podchodzi w dość niecodzienny sposób do aktualizacji, z którymi przecież mamy do czynienia codziennie. Akcja rozgrywa się we wnętrzu smartfona, którego mieszkańcy są już przyzwyczajeni do gadatliwego systemu OS9, któremu grozi rychłe zastąpienie przez lepiej zoptymalizowany OS10.

Przygoda we wnętrzu smartfona w Backfirewall_ nie pozwala nam siedzieć z założonymi rękoma - od rozwiązywania zagadek i przekształcania wirtualnego otoczenia przez polowanie na bugi i używanie cheatów w celu zatrzymania aktualizacji. Jeżeli kiedykolwiek zastanawiałeś się jak wyglądają wszystkie procesy zachodzące w twoim telefonie, a głowę zawracały ci egzystencjalne pytania, dotyczące wyboru między chronieniem siebie a bohaterskim poświęceniem - ta gra rozwieje wszelkie wątpliwości i pomoże w podjęciu decyzji - czy OS9 ma zostać, czy może jego czas dobiegł już końca?

To jedyna w swoim rodzaju narracyjna gra przygodowa, której uroku dodaje plejada barwnych postaci, a odkrywanie mikroskopijnego świata łączy się z zabawną opowieścią.

Twórcy gry niedawno zapowiedzieli, że ich produkcja zadebiutuje na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S oraz Nintendo Switch w pierwszym kwartale 2023 roku. Udostępnili również nowy zwiastun gry.

