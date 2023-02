Prosta sztuczka wystarczyła. Wykradł informacje o nowym Call of Duty

Wydawałoby się, że osoby pracujące w ogólnie pojętnej branży technologicznej wiedzą, jak działają oszuści i hakerzy. Tymczasem jeden z pracowników Activision dał się podejść jak dziecko i nabrał się na prosty atak phishingowy. Dzięki temu nieuprawniona osoba uzyskała informacje o nowej grze z serii Call of Duty.

Do ataku doszło w grudniu 2022 roku. Haker wykorzystał prosty atak phishingowy, aby od jednego z pracowników Activision uzyskać drugi składnik uwierzytelniania na firmowego Slacka. W ten sposób dostał się na serwer i wykradł informacje na temat nadchodzącej premiery nowej gry Call of Duty. Jakby tego było mało, zaczął trollować innych pracowników, np. pisząc, że dotyka dzieci.

.@Activision was breached December 4th, 2022. The Threat Actors successfully phished a privileged user on the network. They exfiltrated sensitive work place documents as well as scheduled to be released content dating to November 17th, 2023.



Activision did not tell anyone. pic.twitter.com/urD64iIlC5