Na tę funkcję czekali wszyscy YouTuberzy. Teraz ma ją każdy

YouTube wprowadza nową, długowyczekiwaną funkcję. Od teraz twórcy mogą w łatwy sposób wprowadzać poprawki do opublikowanych filmów.

Mylić się jest rzeczą ludzką. Mylimy się w pracy, mylimy się w domu, mylimy się podczas ożywionych dyskusji w sekcjach komentarzy... ba, zdarza się, że mylimy się podczas pisania artykułu, który potencjalnie przeczyta kilka milionów odbiorców!*

* Oczywiście oficjalnie nic na ten temat nie wiemy. To znaczy, koledzy nam mówili, że podobno czasem się tak zdarza.

Mylą się także youtuberzy, którzy publikują swoje nagrania w Internecie. Tylko tu jest pewien problem - o ile w przypadku artykułu pisanego dopisanie "nie" w zdaniu albo skorygowanie literówki to stosunkowo prosta sprawa, tak w przypadku materiałów wideo wymaga ponownego zmontowania i podmiany całego filmu. Oczywiście przy założeniu, że nie musimy jeszcze dodatkowo nagrywać dubli.

Takie rozwiązanie zwykle nie wchodzi w grę, więc twórcy na YouTube musieli znaleźć inne sposoby, by radzić sobie z błędami wychwyconymi już po publikacji materiału. Najczęściej wykorzystywanym w tym celu trikiem było naniesienie poprawek w dołączonych do filmu napisach. Rozwiązanie proste i na swój sposób genialne... tylko, szczerze, kiedy ostatni raz sami z siebie włączyliście na YouTube napisy? No właśnie.

YouTube: funkcja Poprawki dostępna jeszcze w tym miesiącu

Na całe szczęście Google się zlitowało i nareszcie wprowadziło funkcję, która ma ten problem raz na zawsze rozwiązać. Szkoda, że potrzeba było na to tyle czasu, ale lepiej późno niż wcale.

Funkcja Poprawki ma zostać udostępniona wszystkim twórcom do końca tego miesiąca. Autorzy wideo będą mogli dodać do swoich filmów stosowne adnotacje z poprawkami merytorycznymi, które następnie będą wyświetlane z poziomu osobnej zakładki wraz z odnośnikami do momentu nagrania, którego dotyczą. Nie jest to może rozwiązanie perfekcyjne i nie rozwiązuje wszystkich problemów, ale na pewno jest znacznie lepsze od sztuczek, z których youtuberzy musieli korzystać do tej pory.

