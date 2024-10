PKO BP ma pilny komunikat. Masz czas do środy 2 października

Bank PKO BP z ważnym ogłoszeniem dla klientów. Wyjątkowo, bo w środku tygodnia nie będą działały usługi banku, w tym płatności zbliżeniowe i kodem BLIK.

Planowana „awaria” w środku tygodnia

Banki bardzo rzadko decydują się na prace konserwacyjne w dni robocze i czekają z takimi operacjami do weekendu. Tym razem jednak Bank PKO BP zdecydował się na prace konserwacyjne w środku tygodnia, w dodatki nie w godzinach, gdy wszyscy już śpią.

Komunikat pojawił się dopiero dzisiaj, 1 października na stronie banku, więc nie wszyscy mogą się do tej przerwy technicznej przygotować. Może to sugerować pilne, interwencyjne drożenie, jednak to tylko nasze gdybanie — komunikat na stronie banku jest bardzo lakoniczny i nie wskazuje przyczyn.

Brak dostępności usług Banku PKO BP w środę 2 października

Utrudnienia dla klientów będą tym razem dotyczyły aplikacji IKO. Bank nie podaje, czy tylko dla klientów indywidualnych, czy również dla biznesu. Dostępność aplikacji będzie ograniczona, może też w ogóle nie działać. Utrudnienia obejmą przy tym tak krytyczne usługi, jak płatności zbliżeniowe telefonem oraz kodem BLIK.

Warto nie dać się zaskoczyć i wziąć ze sobą tradycyjną kartę płatniczą lub gotówkę, jeśli czekają nas jakieś płatności 2 października w godzinach 23:00 - 24:00. Inne usługi banku powinny dostępne, ograniczenia dotyczą wyłącznie aplikacji IKO. Nie powinno być żadnych utrudnień w wypłacaniu pieniędzy z bankomatów, o ile oczywiście nie planujemy użyć do tego BLIK-a.

Zobacz: Allegro ma własną kartę płatniczą​​​​​​​

Zobacz: Wypłaciła z bankomatu 350 tys. Miała też dużo szczęścia

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Lech Okoń / Telepolis

Źródło tekstu: PKO BP, oprac. wł