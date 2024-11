W Polsce pojawi się nowy bank. Poważny gracz na rynku

W kraju nad Wisłą powstanie nowy bank. Komisja Nadzoru Finansowego właśnie wydała zezwolenie, aby powstał IBK Bank Polska.

Komisja Nadzoru Finansowego wydała właśnie zezwolenie na utworzenie w naszym kraju nowego banku przez Bank of Korea. Z komunikatu, jaki wydano, wynika że nowa instytucja finansowa będzie nazywała się IBK Bank Polska.

Gigant z siedzibą w Seulu

Założyciel nowego banku to jeden z największych banków koreańskich i jest bankiem kierowanym przez rząd Republiki Korei. IBK Bank Polska będzie bankiem korporacyjnym, obsługującym małe i średnie przedsiębiorstwa. Wraz z uzyskanym zezwoleniem, ruszyły przygotowania nowego banku do działalności operacyjnej. Wszystko wskazuje na to, że już niebawem będzie on mógł wykonywać czynności bankowe oraz świadczyć inne usługi określone w przedmiocie dzialalności banku.

🔸 Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie zezwoliła na utworzenie przez Industrial Bank of Korea z siedzibą w Seulu, Republika Korei ("IBK"), banku w formie spółki akcyjnej pod firmą IBK Bank Polska SA

🔸 IBK – założyciel tworzonego banku – jest jednym z największych banków… pic.twitter.com/LWwQuYVdzp — Urząd KNF (@uknf) November 27, 2024

Banki w Polsce

Największym bankiem w Polsce jest obecnie PKO BP. Posiada 12 milionów klientów, a wartość aktywów szacuje się na ponad 500 mld złotych. Inne duże banki w Polsce to: Pekao, Santander, ING i mBank.

