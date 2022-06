Kredyty we frankach podrożeją. Szwajcarzy zdecydowali

Szwajcaria sprawiła niemiłą niespodziankę spłacającym kredyty we frankach szwajcarskich. Będą oni musieli przygotować się na wyższe raty.

Mamy bardzo złą wiadomość dla wszystkich, którzy mają kredyty we frankach szwajcarskich. Szwajcaria dołączyła do grona państw, które podwyższają stopy procentowe. Są to nie tylko kraje Europy, ale także np. USA. Powód jest wszędzie taki sam: rosnąca inflacja.

Szwajcaria podnosi stopy procentowe

Oczywiście jej poziom zależy od kraju. Najwyższy jest w krajach bałtyckich, Estonia musi mierzyć się z inflacją dobijającą do 20%. Gorzej niż w Polsce jest też w Czechach, ale nasze 13,9% zdecydowanie nie jest powodem do dumy. Dla porównania we Francji inflacja to nieco ponad 4%. W Szwajcarii wynosi ona 2,9%.

To wystarczyło jednak, by zaniepokoić Szwajcarski Bank Narodowy. Podjął on decyzję o podwyższeniu stóp procentowych. Dalej są one jednak ujemne. Wzrosły one z -0,75% do -0,25%. Ma to doprowadzić do stabilizacji inflacji.

Od razu po tej decyzji Szwajcarów podskoczył kurs franka szwajcarskiego. Podrożał on z 4,47 zł do 4,59 zł. Niestety przełoży się to na podwyższenie rat za kredyty we frankach szwajcarskich.

