Zakupy na raty przez internet. Comfino dostępne w sklepach Shoper

Korzystający z platformy Shoper dostali nową możliwość finansowania zakupów. To raty i płatności odroczone Comfino.

Korzyści dla klienta: kup teraz, zapłać później

Kupujący przez internet mają nową możliwość płacenia za zakupy. Dzięki współpracy Shopera i Comperia S.A. klienci mogą skorzystać z wygodnych płatności ratalnych oraz płatności odroczonych Comfino. Innymi słowy, mogą kupić teraz, a zapłacić później lub podzielić płatność na części na własnych warunkach. Możliwość wykorzystania rat i płatności odroczonych pozwoli już teraz kupić potrzebne rzeczy, których zakup inaczej odkładalibyśmy w nieskończoność. Formalności jest przy tym tak mało, jak tylko było to możliwe.

To rozwiązanie na pewno spodoba się Polakom. Z wielu źródeł słyszymy ostatnio, że w obliczu dość trudnej sytuacji finansowej w kraju raty i płatności odroczone cieszą się coraz większą popularnością. Szczególnie cenione są raty 0%, obecne oczywiście na platformie Comfino. Zwłaszcza Gen. Z patrzy na nie przychylnie. To pokolenie przyzwyczajone do abonamentów, subskrypcji i innych małych opłat cyklicznych, które nie lubi wydawać na raz dużych kwot.

Korzyści dla sklepu: to łatwe!

Korzyści dla sklepów działających na platformie Shoper to przede wszystkim możliwość dotarcia do nowych klientów, w tym tych młodszych, którzy preferują zakupy na raty. W materiałach dla sprzedawców Shoper znajdziesz sporo powodów, dla których warto umożliwić zakupy w ten sposób. Klientom pomaga to podjąć decyzję, nie będą więc zostawiać pełnych koszyków bez płacenia i nierzadko wartość koszyka będzie większa, niż gdyby raty nie były dostępne.

Właściciele sklepów internetowych mogą zintegrować Comfino szybko i wygodnie. Konfiguracja nowego sposobu finansowania zakupów nie wymaga angażowania specjalistów IT, a formalności zostały sprowadzone do niezbędnego minimum. Dostępne w Comfino formy płatności obejmują:

raty 0%,

raty marżowe,

płatności odroczone

oraz finansowanie dla firm.

Poniżej znajduje się instrukcja dodania integracji Comfino ze sklepem.

Nowe rozwiązanie jest dostępne dla wszystkich sprzedawców, działających na platformie Shoper. Comfino działa jak wtyczka dla sklepu i najpierw trzeba doinstalować dodatek Comfino, dostępny w Shoper App Store. Jeśli Twój sklep po raz pierwszy będzie korzystał z Comfino, musisz się zarejestrować i podpisać umowę. Możesz to zrobić online z pomocą systemu Autenti. Plusem jest to, że nie musisz negocjować warunków współpracy z bankiem czy firmą pożyczkową. Płatności Comfino będą dostępne dla Twoich towarów w kilka minut.

Potem wystarczy, że w ustawieniach swojego sklepu na Shoperze dodasz wybrany model finansowania Comfino jako dostępną płatność i wybierzesz sposoby dostawy dostępne dla zakupów finansowanych z użyciem tego systemu. Co ciekawe, dzięki wykorzystaniu uczenia maszynowego wtyczka Comfino zaproponuje najlepsze metody finansowania dla konkretnego klienta.

Łukasz Piechowiak, Head of Financial Services w Shoper i Paweł Szukalski, członek zarządu Comperia S.A.

Zaufaj Comfino

Sklepy integrujące renomowane systemy płatności wzbudzają większe zaufanie klientów. Comfino to system wciąż młody, ale stoi za nim spółka Comperia S.A. To firma notowana na giełdzie, posiadająca licencję małej instytucji płatniczej i objęta stałym nadzorem KNF. Comfino istnieje od 2021 roku, początkowo było dostępne tylko w sklepach internetowych, ale z czasem weszło także do sklepów stacjonarnych i punktów usługowych. Korzystają z niego między innymi sklepy Unistal.pl, Siadam.pl, Kliniki.pl. Mogą je integrować także użytkownicy platformy PrestaShop. Co ciekawe, rozwiązania Comfino są dostępne także w placówkach stacjonarnych, na przykład w DepilConcept.

W kanałach internetowych i stacjonarnych jednocześnie Comfino wykorzystuje sklep klasycznebuty.pl. Zalety podkreśla Zbigniew Famuła, właściciel sklepu.

Zaletą wprowadzenia Comfino jest to, że wystarczy podpisać tylko jedną umowę, a firma zajmuje się resztą. Dzięki temu nasi klienci mogą korzystać z usług różnych banków, a firma nie musi martwić się o formalności. Polecam Comfino wszystkim przedsiębiorcom. Mieliśmy obawy przed wprowadzeniem takiego rozwiązania, uznaliśmy jednak, że trzeba iść z duchem czasu. W końcu bycie klasycznym nie wyklucza bycia nowoczesnym jednocześnie.

Łukasz Piechowiak, Head of Financial Services w Shoper, tak skomentował dodanie Comfino do platformy Shoper:

Shoper to najpopularniejsza w Polsce platforma e-commerce do prowadzenia sklepu internetowego, która zapewnia przedsiębiorcom wszystkie narzędzia do obsługi i rozwoju sprzedaży online. Szeroki wybór płatności ratalnych, dopasowanych do potrzeb konsumentów, jest jednym z głównych trendów w rozwoju e-handlu. Dlatego dodanie aplikacji Comfino do naszego portfolio usług finansowania zakupów pomoże sprzedawcom korzystającym z Shoper zdobyć nowych klientów i sfinalizować więcej transakcji w wygodny sposób. Klienci oczekują od sklepów internetowych także możliwości finansowania zakupów za pomocą płatności ratalnych. To szczególnie ważne dla e-sklepów, które sprzedają towary i usługi o wyższej wartości.

Paweł Szukalski, członek zarządu Comperia S.A., podkreśla prostotę konfiguracji Comfino i wygodę dla klienta:

Bardzo cieszymy się ze współpracy z Shoper, bo obecność na najlepszych platformach e-commerce’owych to nasz priorytet. Każdy sklep korzystający z oprogramowania Shoper będzie mógł szybko i bez potrzeby angażowania programistów włączyć u siebie finansowanie od Comfino, a nasze algorytmy sprawią, że każdy klient danego sklepu internetowego znajdzie rozwiązanie finansowe dla siebie. To oznacza mniej opuszczanych koszyków w ostatniej fazie zamówienia i wzrost sprzedaży. Co ważne, każdy e-sklep, który posiada placówkę stacjonarną, będzie miał możliwość skorzystania z płatności Comfino również w niej.

Shoper dąży do zapewniania właścicielom e-sklepów wszystkich narzędzi potrzebnych do prowadzenia skutecznej sprzedaży internetowej. Oprócz rozwoju oprogramowania stale poszerza swoje portfolio usług dodatkowych, między innymi w obszarze sprzedaży wielokanałowej, logistyki, reklamy oraz metod finansowania zakupów. Wszystkie aplikacje i usługi pochodzą od renomowanych banków i fintechów.

