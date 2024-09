PKO BP daje 200 zł na zakupy na Allegro. Wyjaśniamy

PKO BP zorganizował promocję, w ramach której klienci mogą otrzymać nawet 200 zł na zakupy na Allegro. Jednak nie tylko trzeba się spieszyć, ale konieczne jest też spełnienie określonych warunków.

PKO BP rusza z kolejną promocją, w której klienci banku mogą otrzymać dwa kody po 100 zł na zakupy na Allegro. Niestety, liczba bonów jest ograniczona, więc warto pospieszyć się ze zgłoszeniem.

PKO BP daje 200 zł na zakupy

Co trzeba zrobić, aby wziąć udział w promocji? Po pierwsze, należy do 31 października zapisać się do promocji. Jak już wspominałem, liczba kodów jest ograniczona (jest ich 3800), więc warto się z tym pospieszyć. Decyduje kolejność zgłoszeń, czyli kto pierwszy, ten lepszy.

Poza tym trzeba też spełnić kilka prostych warunków. PKO BP wymaga, aby przelać na konto wynagrodzenie, stypendium lub inne świadczenia (np. emeryturę lub rentę) w wysokości co najmniej 1000 zł miesięcznie. Poza tym konieczne jest też zapłacenie w miesiącu co najmniej 100 zł za pomocą karty debetowej, dodawanej do konta. Ostatni warunek to nie zamykanie konta i nieodwoływanie zgód marketingowych do dnia odebrania nagrody.

Jeśli spełnimy powyższe warunki w październiku i listopadzie, to za każdy z tych miesięcy PKO BP przekaże kod na zakupy na Allegro w wysokości 100 zł. W sumie możemy w ten sposób zdobyć 200 zł. Promocja trwa od 25.09.2024 do 30.11.2024 r. Szczegóły znajdziecie na dedykowanej stronie banku.

Źródło zdjęć: Lech Okoń

Źródło tekstu: PKO BP