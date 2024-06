Nest Bank nagradza polecenia. Zdobyć można nawet 10 tys. zł i więcej

Nest Bank kończy z ograniczeniami. Uruchomiony właśnie program poleceń Nest Profit, obejmujący wybrane konta, kredyty i limit w koncie, pozwala zdobyć 100, 1000, a nawet 10000 zł i więcej.

Nest Profit to nowa odsłona programu poleceń Nest Banku, który przez 4 edycje cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem jego klientów. Teraz z w ramach programu klienci mogą budować sieć poleceń, zyskać dodatkowe premie i nie martwić się ograniczeniami. Skorzystają też ze specjalnego panelu użytkownika, dzięki któremu na bieżąco mogą sprawdzać statusy poleceń. Nest Profit skierowany jest zarówno do klientów indywidualnych, jak i biznesowych.

Jak działa Nest Profit?

Aby wziąć udział w programie poleceń, wystarczy wypełnić prosty wniosek. W ramach Nest Profit klienci mogą polecać Nest Konto, BIZnest Konto, kredyt firmowy oraz limit w koncie firmowym. Dzięki temu klienci Nest Banku otrzymają premie, których nie dotyczą żadne ograniczenia – nie ma ani limitu polecanych kont lub kredytów, ani górnej kwoty premii, jaką można zyskać.

W ramach programu Nest Profit, klient może zbudować swoją sieć poleceń. Oznacza to, że może otrzymać premię również wtedy, kiedy osoba, którą zaprosił do programu, będzie zadowolona z produktu Nest i poleci go dalej kolejnemu znajomemu. Aby sprawdzać statusy poleceń, klient ma dostęp do specjalnego panelu użytkownika w bankowości internetowej.

Jakie są premie w Nest Profit?

Za polecenie Nest Konta lub BIZnest Konta, które będzie aktywne, można zyskać odpowiednio 100 lub 400 zł. Osoba, która otworzy konto z polecenia również zyska – w tym przypadku odpowiednio 100 zł lub 200 zł. Aby otrzymać premię, nowe konto musi spełnić warunki aktywności określone w regulaminie.

Premie mogą być jeszcze większe, jeśli osobie zaproszonej bank uruchomi kredyt firmowy lub limit w koncie firmowym.

Jeżeli kredyt lub limit w koncie poleci klient biznesowy, czeka na niego premia 1000 zł. Kiedy kredyt/limit wyniesie co najmniej 200 tys. zł, klient biznesowy otrzyma dodatkowe 2000 zł w przypadku uruchomienia kredytu/limitu w koncie osobie zaproszonej. Osoba zaproszona, niezależnie od kwoty kredytu, otrzyma 1000 zł.

Jeżeli kredyt lub limit w koncie poleci klient indywidualny – i osoba polecająca, i zaproszona otrzymają po 1000 zł premii w przypadku uruchomienia kredytu/limitu w koncie osobie zaproszonej.

Są też dodatkowe premie:

W ramach nagrody powitalnej w Nest Profit, za polecenie swojego pierwszego produktu, klient może otrzymać dodatkowe 100 zł .

. Jeśli zaproszona przez klienta osoba poleci kolejnej osobie pierwszy produkt Nest!, klient może otrzymać dodatkowe 50 zł .

. Jeśli osoba zaproszona przez klienta poleci dalej Nest Konto lub BIZnest konto, klient może otrzymać odpowiednio 50 zł lub 200 zł .

. Jeśli osoba zaproszona przez klienta poleci dalej kredyt lub limit w koncie firmowym, klient może otrzymać 500 zł.

Więcej informacji można znaleźć na stronie programu poleceń Nest Profit oraz w regulaminie.

Zobacz: Nest Bank ma nową kartę wirtualną. Zobacz, kto skorzysta

Zobacz: PKO BP: nawet 2200 zł za założenie konta

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: kolbet / Shutterstock.com, Nest Bank

Źródło tekstu: Nest Bank