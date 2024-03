mBank zapłaci klientom nawet 520 zł. Zasady są banalne

W mBanku trwa promocja, w ramach której otwierając konto osobiste, klienci zgarną nawet 520 zł premii. Jak dokładnie? Wyjaśniamy.

mBank kontynuuje promocję swojego eKonta dla klientów indywidualnych, a dzięki temu klienci banku mogą zgarnąć nawet 520 zł premii w gotówce.

Trzeba się tylko spieszyć, gdyż akcja trwa do 2 kwietnia 2024 roku. Oprócz tego ma jednak pewne obostrzenie, a mianowicie nie obejmuje osób, które miały już konto w mBanku po 1 stycznia 2020 roku. Ale wszyscy inni mogą próbować.

mBank i eKonto z premią 520 zł – jak uzyskać?

Zacząć należy od zapisania się do promocji i założenia rachunku korzystając z tego linku. Ważne, aby zrobić to w dodatku przy pomocy selfie bądź e-dowodu, co zwiększa końcową premię.

W ciągu 7 dni od otwarcia ROR-u trzeba go zasilić kwotą min. 1000 zł, najłatwiej poprzez przelew z dotychczasowego konta w innym banku, a do końca następnego miesiąca wykonać min. 8 transakcji bezgotówkowych Blikiem lub kartą.

Na tym etapie bank naliczy 100 zł premii w gotówce za samo założenie rachunku i dodatkowe 220 zł, jeśli zostanie zrobione to za pośrednictwem urządzenia mobilnego lub wspomnianego już dowodu z warstwą elektroniczną.

Idąc dalej, dzięki utrzymaniu progów wpłat i transakcji bezgotówkowych, w kolejnych miesiącach mBank naliczy po 50 zł. Końcowa suma wyniesie więc: 100 zł + 220 zł + 2x 50 zł, czyli dokładnie 420 zł.

Natomiast jeśli do końca miesiąca po założeniu eKonta utworzy się jeszcze eKonto Junior, przeznaczone dla dziecka poniżej 13. roku życia, mBank dorzuci kolejne 100 zł. Razem: 520 zł.

Załóż eKonto z premią 520 zł

