ZUS zamyka drzwi. Utrudnienia dla korzystających z usługi

Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował o ważnych zmianach, które zostaną wprowadzone 7 i 8 listopada tego roku. Platforma PUE zostanie pozbawiona części funkcji.

Dalsza część tekstu pod wideo

ZUS już kilka tygodni temu zapowiedział nową wersję serwisu internetowego PUE. Te ma być nowocześniejszy i bardziej intuicyjny. Jednak wprowadzenie wszystkich zmian trochę zajmie. Najpierw, pod koniec sierpnia, zmienił się sam ekran logowania do usługi. Teraz ZUS zapowiedział kolejne zmiany w związku z systemem logowania.

Zmiany w ZUS PUE

ZUS poinformował o dwóch zmianach, które nastąpią w najbliższych dniach. Na początek, 7 listopada, zostanie wyłączona możliwość logowania się do Platformy Usług Elektronicznych (PUE) za pomocą bankowości mobilnej Inteligo oraz iPKO.

Druga zmiana nastąpi dzień później, czyli 8 listopada. Wtedy też ZUS wyłączy możliwość logowania do PUE za pomocą bankowości elektronicznej Citi Handlowy oraz BOŚBank24. Oznacza to, że klienci wymienionych banku będą mogli logować się do usługi tylko za pomocą login.gov.pl.

Pozostałe metody logowania na razie pozostają bez zmian.

Zobacz: ZUS kontroluje Polaków. Jest w tym diabelnie skuteczny

Zobacz: ZUS wezwie Polaków na dywanik. Kogo dokładnie, zadecyduje algorytm

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: ZUS