Polki robią to częściej niż panowie. Wystarczy im internet

Polacy pokochali zakupy internetowe. Już 88 proc. z nas kupuje nowe rzeczy bez wychodzenia z domu.

Polacy kupują ubrania, kosmetyki i elektronikę

Co kupują Polacy przez internet? To może być zaskoczenie, ale… głównie ubrania i buty, czyli rzeczy, które wydawałoby się, że trzeba zmierzyć. Jednak sklepy z odzieżą i obuwiem zadbały o to, byśmy mogli bez utrudnień zwrócić niepasujące rzeczy. To skutecznie wyzwoliło Polaków z lęku przed kupieniem czegoś w nieodpowiednim rozmiarze. Rzeczy z tej kategorii kupuje 59 proc. Polaków, korzystających ze sklepów internetowych.

Biżuteria nie cieszy się takim zainteresowaniem jak ubrania i buty – tylko 6 proc. Polaków robiących internetowe zakupy wrzuca do koszyka wyroby jubilerskie. Ponad jedna trzecia Polaków kupujących w sieci sięga po kosmetyki (35 proc.). Niewiele mniej osób kupuje w ten sposób elektronikę (29 proc) i AGD (22 proc.). 23 proc. sięga po leki i suplementy diety w sieci.

Jest jedna kategoria, w której sklepy stacjonarne wygrywają z internetem: zakupy spożywcze. Spośród osób korzystających ze sklepów internetowych aż 91 proc. osób woli przejść się osobiście po produkty spożywcze.

Kobiety i mężczyźni kupują inaczej

Oczywiście są też różnice między zwyczajami mężczyzn i kobiet. Blisko trzy czwarte pań – aż 73 proc. – przyznaje, że woli kupować buty i obrania przez internet. Aż 53 proc. tą drogą zaopatruje się w kosmetyki, co również nie dziwi, bo sklepy internetowe oferują niemal nieograniczony wybór, w czym sklepy stacjonarne nigdy ich nie dogonią. Odsetek mężczyzn poszukujących produktów z tych kategorii w internecie wyniósł odpowiednio 44 i 14 proc.

Mężczyźni kupujący online częściej od kobiet szukają sprzętu RTV, AGD i elektroniki (odpowiednio 12 i 32 proc.), a także sprzętu sportowego – odpowiednio 26 i 6 proc. dla panów i pań.

Dane pochodzą z raportu Santander Consumer Banku „Polaków Portfel Własny: Polacy w sieci”. Badanie zrealizowano metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych, przeprowadzonych przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS). W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa 1000 dorosłych Polaków, korzystających z internetu.

