Bankomaty w Polsce zagrożone? NBP się zamotał

Operatorzy bankomatów mają ogromny problem z małymi marżami. Tymczasem Narodowy Bank Polski nie zgadza się na wprowadzenie na polskim rynku opłaty od wypłaty gotówki, która jest powszechna w innych krajach Europy.

Mowa o opłacie typu surcharge. W przypadku wypłacania pieniędzy z bankomatów jest to prowizja pobierana przez operatora bankomatu, niezależna od ewentualnych opłat, które pobiera bank lub wydawca karty. Polacy, którzy korzystają z bankomatów za granicą, na pewno dobrze znają te opłaty – są podawane przed wybraniem gotówki na ekranie urządzenia.

Operatorzy bankomatów w Polsce mają bardzo niskie marże

Niektóre sieci nie są w stanie utrzymać posiadanej liczby urządzeń, więc są zmuszone zmniejszać swój zasięg. Najbardziej ucierpią mieszkańcy mniejszych miejscowości, gdzie wypłat jest niewiele i gdzie nie ma sezonowej aktywności turystycznej. Opłata typu surcharge nie jest w Polsce stosowana od lat, choć nie ma ku temu przeciwwskazań prawnych.

Wynika to z regulacji wdrożonych przez organizacje płatnicze w 2010 roku. Opłata serwisowa, jaką od banku otrzymywał właściciel bankomatu, została wtedy obniżona z 3,5 zł do 1,3 zł. W ciągu 14 lat koszty utrzymania bankomatów wzrosły, a stawka pozostała na dawnym poziomie. By utrzymanie bankomatów było opłacalne, opłata ta powinna być przynajmniej dwukrotnie większa, ale organizacje płatnicze nie chcą radykalnych podwyżek. Wyższe koszty dla banków mogłyby utrudnić uzyskanie niektórych typów kart przez klientów. Koniec końców to klienci ucierpią.

Visa i Mastercard zmieniły regulamin działania tak, by od 1 czerwca opłaty surcharge były dozwolone niemal w całej Europie, w tym u naszych najbliższych sąsiadów. Po decyzji NBP w regulaminie Mastercard dodany został specjalny zapis dla Polski – u nas tej opłaty wprowadzić nie można. Spodziewamy się, że Visa również stworzy wyjątek dla polskich bankomatów.

Operatorzy bankomatów także starają się o wprowadzenie surcharge na polskim rynku

Jednak dodatkowa opłata przy wypłatach gotówki kartami Mastercard i Visa w Polsce spotkała się z negatywną opinią Narodowego Banku Polskiego. Z informacji Cashless.pl wynika, że odpowiadają za nią departament banku niezwiązany z emisją banknotów czy systemami płatniczymi. Powodem jest niechęć do dodatkowych kosztów, które musieliby ponosić Polacy przy korzystaniu z gotówki. Przy tym aktualnie te koszty pozostają nieznane.

Dodatkowo Cashless.pl zaznacza, że Rada ds. Obrotu Gotówkowego, działająca przy Narodowym Banku Polskim, w przygotowanej przez siebie strategii wsparcia gotówki wskazała na samoregulację w branży jako sposób na podniesienie rentowności biznesu bankomatowego. Wdrożenie surcharge to jeden z mechanizmów takiej właśnie regulacji, więc działania organów nadzorczych wydają się sprzeczne. Poprosiłam NBP o wyjaśnienie sytuacji, jednak nie otrzymałam odpowiedzi przed publikacją artykułu.

Przy tym należy pamiętać, że możliwość wprowadzenia opłaty nie oznacza, że taka opłata musi zostać wprowadzona. Operatorzy bankomatów nie będą podnosić kosztów, jeśli ma to odstraszać klientów.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: własne

Źródło tekstu: Cashless.pl, oprac. własne