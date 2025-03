mPay przysłał Ci pusty e-mail? To informacyjny falstart związany z decyzją UOKiK

Pierwszy e-mail, który dotarł do klientów mPay, był ewidentnie niedopracowany. Brakowało w nim konkretów, a jego ogólny ton wskazywał na to, że jest to jedynie roboczy szkic. W zasadzie można powiedzieć, że wiadomość była pusta. Internauci, którzy otrzymali wiadomość, szybko zaczęli spekulować, co to za wiadomość i dlaczego ją dostali.