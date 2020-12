Bank Millenium: status wniosku hipotecznego dostępny online również dla osób niebędących klientami banku

Możliwość śledzenia statusu wniosku hipotecznego w aplikacji mobilnej Banku Millennium mają teraz także osoby, które nie są klientami banku. To kolejny etap projektu cyfryzacji hipotek.

Od teraz, każda osoba, która złożyła wniosek o kredyt hipoteczny w Banku Millennium, ma możliwość wygodnego sprawdzenia statusu tego wniosku w aplikacji mobilnej. Usługa jest dostępna po zainstalowaniu aplikacji Banku Millennium w telefonie i skorzystaniu ze specjalnego przycisku na ekranie aktywacji:

Podczas pierwszego wejścia pojawi się ekran z informacją, co jest potrzebne do zalogowania się do usługi. Są to:

numer wniosku kredytowego,

wybrane cyfry z numeru PESEL lub paszportu,

oraz Hasło SMS, które bank prześle na numer telefonu podany we wniosku kredytowym.

W ramach usługi w aplikacji mobilnej dostępne są następujące informacje:

aktualny status wniosku z opisem, co się dzieje z wnioskiem na danym etapie,

pasek postępu, prezentowany w formie koła,

numer wniosku i wnioskowana kwota,

imię i nazwisko eksperta prowadzącego wniosek, a w przypadku wniosku złożonego u brokera również dodatkowa informacja o partnerze prowadzącym wniosek,

lista poprzednich etapów wniosku.

Jak wcześniej zapowiadaliśmy, to kolejny etap projektu pełnej digitalizacji kredytów hipotecznych. W planach mamy udostępnienie kolejnych rozwiązań, a docelowo uruchomienie zdalnego procesu sprzedaży „end to end” w bankowości elektronicznej.

– powiedziała Ania Meunier, Kierująca Wydziałem Kredytów Hipotecznych w Banku Millennium

Projektując nowe rozwiązania w zakresie hipotek, po raz kolejny spojrzeliśmy na cały proces oczami klientów. Priorytetem było dla nas zapewnienie jak najlepszego doświadczenia w korzystaniu z usługi. Wiemy, że ubieganie się o kredyt hipoteczny to jeden z ważniejszych momentów w życiu, tym bardziej zależało nam na tym, by proces ten przebiegał płynnie i transparentnie. Mamy już sygnały od klientów, że to się udało. Teraz idziemy o krok dalej i proponujemy równie wygodne rozwiązanie osobom, które dotychczas nie korzystały z naszych usług.

– powiedziała Halina Karpińska, Dyrektor Departamentu Bankowości Elektronicznej w Banku Millennium

Źródło tekstu: Bank Millennium