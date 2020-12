Bank Millennium udostępnia lokaty strukturyzowane w swojej aplikacji mobilnej

Klienci Banku Millennium mogą korzystać z udostępnionej przez bank możliwości otwierania i obsługi lokat strukturyzowanych w aplikacji mobilnej. Bank dodał też do aplikacji opcję uzupełniania ankiety MiFID, której wypełnienie pozwala klientowi lepiej ocenić swoją wiedzę i doświadczenie inwestycyjne.

Bank odświeżył również proces w serwisie internetowym Millenet, by otwieranie lokaty strukturyzowanej było równie intuicyjne i wygodne w obu kanałach.

Stopniowo udostępniamy klientom kolejne produkty inwestycyjne w bankowości mobilnej. Chcemy, by zarządzanie pieniędzmi było dla nich jeszcze wygodniejsze i by również w aplikacji mieli szeroki wybór produktów, w których mogą ulokować swoje oszczędności.

– powiedziała Halina Karpińska, Dyrektor Departamentu Bankowości Elektronicznej w Banku Millennium

W dobie niskich stóp procentowych klienci coraz częściej szukają alternatyw dla standardowej lokaty bankowej. Mimo iż nadal ponad połowa aktywów finansowych gospodarstw domowych lokowana jest na standardowych lokatach bankowych, w ostatnich miesiącach widoczne są zmiany nawyków oszczędnościowych Polaków, co znajduje odzwierciedlenie na przykład w zwiększonym napływie do funduszy inwestycyjnych. Klienci chętniej też sięgają po takie produkty jak lokata strukturyzowana, pozwalające oczekiwać potencjalnie wyższych zysków, charakteryzujące się 100% ochroną kapitału w przypadku utrzymania produktu do końca inwestycji. Teraz, dzięki aplikacji mobilnej, mogą z nich skorzystać w dowolnym miejscu i czasie.

– powiedział Tomasz Pol, Dyrektor Departamentu Marketingu Bankowości Detalicznej w Banku Millennium

Lokaty strukturyzowane to produkty, które łączą w sobie cechy lokaty terminowej (ochrona kapitału w wysokości 100% obowiązuje przez cały okres trwania produktu, przy założeniu utrzymania produktu do dnia zapadalności) oraz inwestycji na rynkach finansowych (potencjalnie wyższe zyski niż w przypadku standardowego oprocentowania lokat). Wykorzystują możliwości wielu rynków i są dobrym narzędziem służącym do dywersyfikacji portfela oszczędności. Pośrednio umożliwiają dostęp do krajowego i zagranicznego rynku walutowego, akcji, surowców lub towarów.

Oprocentowanie lokat strukturyzowanych uzależnione jest od wartości instrumentu bazowego wskazanego w warunkach lokaty strukturyzowanej, którym mogą być między innymi waluta, surowce, akcje czy indeksy giełdowe.

Wyniki ostatnio zakończonych lokat strukturyzowanych Banku Millennium (w skali inwestycji czyli 18-stu miesięcy):

Lokata Strukturyzowana Stabilny Kurs LI – zysk z lokaty wyniósł 2,8966%,

Lokata Strukturyzowana Stabilny Kurs L – zysk z lokaty wyniósł 3,0638%,

Lokata Strukturyzowana Stabilny Kurs XLIX - zysk z lokaty wyniósł 2,7200%,

Lokata Strukturyzowana Stabilny Kurs XLVIII - zysk z lokaty wyniósł 3,7540%,

Lokata Strukturyzowana Stabilny Kurs XLVII - zysk z lokaty wyniósł 4,2032%,

Lokata Strukturyzowana Stabilny Kurs XLVI - zysk z lokaty wyniósł 4,3432%.

Ankieta MIFiD to dokument przekazywany do wypełnienia klientom, którzy chcą korzystać z produktów inwestycyjnych. Celem ankiety jest wskazanie instrumentów i produktów oraz usług finansowych, które są adekwatne dla klienta, biorąc pod uwagę jego wiedzę i doświadczenie w inwestowaniu.

