Od 1 kwietnia nowy obowiązek. Dotyczy wielu Polaków

Obowiązkowe skrzynki do e-Doręczeń

W najnowszym komunikacie Ministerstwo Cyfryzacji przypomina, że część przedsiębiorców ma do 1 kwietnia obowiązek założenia skrzynki do e-Doręczeń. Usługa pozwala między innymi na prowadzenie przez Internet formalnej korespondencji z administracją publiczną.

e-Doręczenia to elektroniczny odpowiednik listu poleconego za potwierdzeniem odbioru. Usługa umożliwia korespondencję online z urzędami. Przesyłki elektroniczne wysłane w ramach e-Doręczeń są rejestrowane i równoważne prawnie z tradycyjną przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru. Docelowo usługa e-Doręczeń zastąpi tradycyjną, papierową korespondencję urzędową, a także korespondencję przez platformę ePUAP.

Jednak nowy obowiązek nie dotyczy wszystkich przedsiębiorców. Do 1 kwietnia skrzynkę do e-Doręczeń muszą założyć podmioty, które są wpisane do rejestru KRS, czyli wymienione w art. 36 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, w tym w szczególności: