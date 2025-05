Pekao udostępni klientom nową opcję. Niestety będzie dodatkowo płatna

Klienci banku Pekao S.A. mogą obecnie dokonywać wpłat we wpłatomatach należących do ich banku. Na szczęście to się wkrótce zmieni. Już od 2 czerwca bieżącego roku będą oni mogli wpłacać gotówkę we wpłatomatach należących do sieci EURONET. I to całkowicie za darmo. Tu warto dodać, że to właśnie ta sieć oferuje najwięcej wpłatomatów w Polsce, bo aż 4160 punktów tego typu.