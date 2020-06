Brytyjskie władze zamykają Wirecard UK - nie działają karty Curve, zamrożone są pieniądze klientów

Financial Conduct Authority (FCA), brytyjski odpowiednik naszej Komisji Nadzoru Finansowego, zawiesił działalność firmy Wirecard UK po tym, jak jej macierzysta spółka złożyła w Niemczech wniosek o niewypłacalność po odkryciu oszustwa na 1,9 mld euro. Klienci Wirecard UK nie mogą korzystać ze swoich kont, a także z kart Curve.

O co właściwie chodzi? Jak pisaliśmy kilka dni temu, niemieckiemu fintechowi Wirecard gdzieś zniknęły prawie 2 mld euro, czyli mniej więcej jedna czwarta zasobów finansowych, którymi dysponowała spółka. Spowodowało to między innymi duży spadek kursu akcji Wirecarda - w ciągu 7 dni o 70%.

Związany z niemiecką spółką brytyjski Wirecard Card Solutions świadczył lub nadal świadczy usługi dla takich fintechów, jak Revolut, Tymit, Stocard, Soldo, ANNA Money i Curve. Jak donosi serwis Head for Points, spółka ANNA Money zaleciła swoim klientom jak najszybsze wycofanie pieniędzy ze swoich kont. Jeśli chodzi o karty Curve, to 28 czerwca tego roku miało się zakończyć przetwarzanie związanych z nimi danych przez Wirecard UK. Proces jednak się jeszcze nie skończył, a posiadacze tych kart otrzymali wiadomość e-mail o następującej treści:

LICENCJA KARTY WIRECARD ZAWIESZONA – PROSIMY O NOSZENIE KARTY ZAPASOWEJ. Twoja karta Curve i wszystkie powiązane usługi transakcji Curve i przelewu pieniężnego zostaną tymczasowo zawieszone ze skutkiem natychmiastowym. Zapewniamy, że wkrótce ponownie będziemy działać, ale może to potrwać kilka dni. Twoje pieniądze i dane karty przechowywane w Curve są bezpieczne. Stało się tak, ponieważ Financial Conduct Authority dziś rano zawiesił licencję dla Wirecard Card Solutions Limited (firma, która obecnie wydaje Curve Cards), bez wcześniejszego powiadomienia. Ta akcja nie jest związana z Curve, ale działanie kart Curve zależy obecnie od spółki Wirecard. Jesteśmy już na dobrej drodze do migracji z Wirecard, ale nie zakończyliśmy w pełni tego procesu. Obecnie pracujemy przez całą dobę, aby jak najszybciej osiągnąć migrację i dlatego oczekujemy, że to zakłócenie będzie trwało tylko przez ograniczony czas.

Co z Revolutem?

Także Revolut, bardzo popularny również w Polsce, korzystał z usług Wirecard UK przy obsłudze kart płatniczych. Ta współpraca miała się jednak się zakończyć w 2018 roku i prawdopodobnie tak się właśnie stało, czyli klienci tego fintechu mogą spać spokojnie.

Sprawą zainteresowała się Komisja Europejska

Brytyjski nadzór finansowy podjął decyzję o zawieszeniu licencji spółce Wirecard Card Solutions w związku z tym, co wydarzyło się w Niemczech, czyli "zgubieniem" 1,9 mld euro. Jak podaje FCA, takie działanie ma zapobiec ewentualnemu transferowi pieniędzy klientów brytyjskiego podmiotu do jego niemieckiej spółki-matki. To spowodowało również brak dostępu do tych pieniędzy przez samych klientów.

Tymczasem, jak podaje agencja Reuters, Komisja Europejska zamierza się zwrócić do Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) z wnioskiem o zbadanie, czy nie doszło do zaniedbania obowiązków ze strony niemieckiego BaFin, dotyczących nadzoru nad spółką Wirecard. Komisja oczekuje, że odpowiedź wpłynie do niej w połowie przyszłego miesiąca.

