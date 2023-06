Revolut: Polacy rzucili się na nowy plan za 2,5 tys. zł

„Revolut dla bogaczy” wystartował i jak się okazuje, wysoka cena nie odstraszyła klientów, wprost przeciwnie. Zainteresowanie jest spore, w tym w Polce. Fintech przekonuje, że to się opłaci: wnosząc roczną opłatę 2520 zł można zyskać w zamian korzyści sięgające wartością 19 400 zł.

Revolut wystartował ze swoim najnowszym i najdroższym planem Ultra, o czym już informowaliśmy. Dziś fintech podał dodatkowe szczegóły, które mają przekonać klientów, że to dobra inwestycja. Cena planu Ultra przy płatności za rok z góry to 2520 zł (lub 260 miesięcznie), a w zamian klienci mają zyskać korzyści, których rynkowa wartość sięga łącznie nawet do 19400 zł.

Jak się okazuje, takie podejście zjednało już spore grono zainteresowanych. Ponad 430 tys. klientów Revolut, w tym ponad 15 tys. w Polsce, zapisało się na listę osób oczekujących na premierę. W najbliższych dniach pierwsi klienci z listy otrzymają zaproszenia do aktywowania planu i zamówienia karty.

Revolut Ultra – co jest wyjątkowego w tym planie?

W planie Revolut Ultra fintech kusi przede wszystkim kartą Mastercard platerowaną warstwą platyny. Związane są z nią benefity, jak np. subskrypcje Financial Times, NordVPN, ClassPass czy WeWork, nielimitowane przelewy międzynarodowe bez opłat za transfer, 1,2% cashbacku za płatności kartą Revolut Pro czy support 24/7 z opcją call-back rozmowy z konsultantem (po angielsku).

Plan Ultra obejmuje ponadto ubezpieczenie zakupów — od kradzieży lub uszkodzenia, do kwoty 10 tys. euro rocznie przez okres roku od zakupu, ubezpieczenie biletów — na wypadek odwołania imprezy, do kwoty 5 tys. euro, oraz ubezpieczenie zwrotu zakupów — w razie rezygnacji, do kwoty 600 euro, przez 90 dni od zakupu (obowiązują warunki ubezpieczenia).

Revolut przekonuje, że plan Ultra sprawdzi się przede wszystkim podczas podróży. Klienci najdroższego planu mają do swojej dyspozycji ponad 1400 saloników lotniskowych na świecie (bez opłat), w tym poczęstunek, napoje i obsługę (DragonPass). W razie zmiany planów ubezpieczenie zapewnia zwrot kosztów podróży (bez podawania powodu rezygnacji). Revolut wyliczył, że ten pakiet usług ma wartość ok. 2200 zł. Niezależnie od przyczyny, klienci Ultra mogą otrzymać refundację do 5 tys. euro rocznie za odwołane loty, przejazdy pociągiem, noclegi lub wydarzenia.

Revolut Ultra gwarantuje także ubezpieczenie medyczne i dentystyczne podczas podróży — obejmuje także sporty zimowe. Ubezpieczenie podróżne zawiera także ochronę wynajmowanego samochodu, zgubionego lub uszkodzonego bagażu, opóźnionych lotów i odpowiedzialności cywilnej.

Klienci Ultra rezerwujący noclegi z Revolut Stays (funkcja do wyszukiwania hoteli i apartamentów) mogą otrzymać do 10% natychmiastowego cashbacku. Do swojej dyspozycji mają też nielimitowaną wymianę i możliwość przechowywania ponad 30 walut, nielimitowane kwoty przelewów międzynarodowych po dobrym kursie wymiany i bez opłat w dni robocze. Dodatkowo mogą wypłacać w bankomatach do 2 tys. euro bez opłat – ma to według analiz fintechu przynieść oszczędność rzędu ok. 200 zł rocznie.

W skład pakietu wchodzą też subskrypcje, m.in. bezpieczne szyfrowane połączenia dzięki usłudze NordVPN Complete, wejścia do siłowni, klubów fitness i spa w ramach ClassPass (20 kredytów), praca w co-workach sieci WeWork (3 wejścia w miesiącu), prenumerata Financial Times i innych. To w sumie dodatkowa wartość sięgająca nawet do 8900 zł rocznie.

Klienci Ultra skorzystają również z obniżonych opłat za handel kryptowalutami (do 0,49% za transakcję vs. 1,99% w planie Standard) oraz oprocentowanych kont oszczędnościowych z codzienną wypłatą odsetek — w Wielkiej Brytanii 3% w skali roku dla GBP i 3,45% dla USD oraz — w Polsce 5% w skali roku dla PLN.

Klienci z listy osób oczekujących na plan Ultra otrzymają 5% cashbacku za zakupy w pierwszym miesiącu po wykupieniu planu (do równowartości miesięcznej opłaty za plan. Po okresie promocyjnym skorzystają z cashbacku do 0,1% w Europie i 1% na świecie (poza Europą).

Źródło zdjęć: Revolut