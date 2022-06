Revolut ma nowe karty chromatyczne. Jak zdobyć jedną za darmo?

Revolut rozszerza ofertę kart płatniczych w nietypowych kolorach. Tym razem wprowadza nowy wzór chromatyczny z folią dichroiczną. Jak zdobyć taka kartę za darmo?

Revolut od zawsze stara się wyróżnić, wprowadzając karty płatnicze w nietypowych barwach i wykończeniach. Oferuje już karty m.in. w kolorach lawendy, srebra, złota, różaną, tęczy i zachodu słońca. Teraz dla tych użytkowników, którzy poszukują czegoś nowego, fintech proponuje karty chromatyczne.

Nowy wzór to limitowana seria kolekcjonerskich kart, które mienią się kolorami jak w kalejdoskopie. Chromatyczne karty Revolut pokryte są specjalną folią dichroiczną nadającą powierzchni szczególne właściwości wizualne i estetyczne. Barwy na takiej karcie przenikają od żółtego do niebieskiego, połyskują też na różowo. Podobny efekt stosowany jest na obudowach niektórych smartfonów.

Tylko do 1 lipca, nowi i obecni klienci planu Standard, Plus i Premium otrzymają kartę chromatyczną za darmo. Co trzeba zrobić? Przejść do wyższego planu Revolut.

Klienci, którzy korzystają już z płatnych planów Revolut (Plus, Premium, Metal), mogą zamówić chromatyczną kartę za opłatą 61,99 zł (12,99 euro). Żeby tego dokonać, trzeba w aplikacji przejść do zakładki „Karty” i kliknąć „Zamów kartę”. Następnie w sekcji „Karty debetowe” należy przejść w prawo i wybrać kartę chromatyczną.

Fintech przypomina jednak, że liczba kart w krótkiej kolekcjonerskiej serii jest ograniczona i może się wyczerpać, zależnie od zainteresowania, nawet przed 1 lipca. Tak stało się niedawno z serią kart Gold pokrytych 24 karatowym złotem i serią kart Pride w kolorach tęczy. W przypadku tych ostatnich fintech zapowiada wznowienie.

Kluczowe cechy kart chromatycznych:

dostępne w Europie, w regionie EEA i w Wielkiej Brytanii,

wyprodukowana przy użyciu plastiku PVC z recyklingu ,

, mogą być dodane do portfeli Apple i Google,

w cenie 61,99 zł (lub 12,99 euro).

Źródło zdjęć: Revolut

Źródło tekstu: Revolut