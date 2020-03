Terminale płatnicze Polcard będą gotowe na przyjmowanie płatności zbliżeniowych do 100 zł bez PIN-u

Firma First Data Polska, właściciel marki Polcard, rozpoczęła prace nad dostosowaniem terminali płatniczych do akceptowania płatności zbliżeniowych do 100 zł bez podawania kodu PIN. Proces będzie polegać na zdalnym zaktualizowaniu oprogramowania tych urządzeń.

Ponieważ skala i waga operacji jest bardzo wysoka, firma First Data Polska powołała zespół ekspertów, który będzie czuwać nad prawidłowym wdrożeniem zmian. By mieć pewność, że wszystko pójdzie zgodnie z zamierzeniami, proces aktualizacji oprogramowania terminali zostanie rozpoczęty od kontrolnej grupy około 300 urządzeń. Wybrane terminale już 19 marca będą akceptować transakcje zbliżeniowe z podniesionym limitem do 100 zł bez PIN-u, a prawidłowość ich pracy będzie monitorowana przez kilka kolejnych dni, do poniedziałku 23 marca 2020 roku.

Jeżeli urządzenia z grupy kontrolnej będą działać poprawnie, 23 marca rozpocznie się zwiększanie limitów na pozostałych urządzeniach. Pierwszeństwo będą miały terminale pracujące u klientów First Data Polcard z branży spożywczej. Zmiana limitów na większości aktywnych i zarządzanych przez First Data terminali Polcard (jest ich aktualnie ponad 183 tysiące) ma nastąpić w ciągu dwóch tygodni, licząc od 23 marca. Firma obiecuje, że dołoży wszelkich starań, aby o czasie i bezbłędnie wykonać założony plan.

Z danych NBP wynika, że średnia wartość transakcja zbliżeniowej wyniosła w III kwartale 2019 roku do 53 zł. Wzrost limitu z 50 do 100 zł pozwoli więc wyraźnie ograniczyć konieczność kontaktu z klawiaturą terminala płatniczego i ryzyko przenoszenia groźnych dla zdrowia wirusów i bakterii. Ma to szczególne znaczenie w obecnej sytuacji związanej z zagrożeniem epidemią COVID-19.

Wyższy limit będzie dotyczył transakcji wykonanych plastikowymi kartami zbliżeniowymi, wirtualnymi kartami w mobilnych aplikacjach bankowych (HCE), mobilnymi portfelami Google Pay, a także innymi gadżetami i urządzeniami typu wearables. Z płatności zbliżeniowych bez PIN-u niezależnie od limitu mogą korzystać użytkownicy mobilnego portfela Apple Pay.

- Przypominamy i zachęcamy wszystkich do regularnego czyszczenia i dezynfekcji terminali płatniczych, smartfonów i kart płatniczych.

- dodaje First Data Polska

Nad wdrażaniem możliwości płacenia zbliżeniowego do 100 zł bez PIN-u pracują również banki. Odpowiednie działania finalizuje między innymi Bank Millenium.

- Już od jutra, 20 marca zdecydowana większość naszych kart płatniczych będzie miała zmieniony limit na 100 zł, wszystkie w ciągu kilku kolejnych dni. Prawidłowe działanie kart będzie zależało również od gotowości operatorów terminali płatniczych. Dla części kart, w celu zmiany limitu z 50 na 100 zł wymagane będzie wykonanie 1 transakcji z fizycznym umieszczeniem karty w terminalu POS bądź bankomacie. Co istotne, dla kart ztokenizowanych i wirtualnych umożliwiających płatności zbliżeniowe telefonem, nie zachodzi konieczność wykonywania jakichkolwiek zmian i od jutra bank jest w pełni gotowy na limit 100 zł bez PIN-u. Przypominamy również, że w płatnościach ApplePay oraz GarminPay, które oferuje Bank Millennium, limit ten nie obowiązuje. W ich przypadku w miejsce PINu stosowana jest biometria urządzenia.

- powiedział Jacek Pocztarski, ekspert systemów płatniczych w Banku Millennium

Źródło tekstu: First Data Polska, Bank Millenium