PKO BP żongluje kodami. Klienci będą jeszcze bezpieczniejsi

PKO Bank Polski szykuje kolejną nowość. Jego klienci mogą teraz korzystać z cyfrowych kart kredytowych ze zmiennym kodem CVC/CVV, który zwiększy bezpieczeństwo zakupów w internecie.

PKO nie zwalnia tempa i wprowadza nowości niemal z dnia na dzień. Dziś bank ogłosił kolejne udogodnienie dla klientów, wprowadzając karty kredytowe w wersji cyfrowej ze zmiennym kodem CVC/CVV. Tuż po wydaniu fizyczna karta od razu zyska swój cyfrowy odpowiednik w aplikacji mobilnej IKO i serwisie internetowym iPKO.

PKO BP: cyfrowe karty ze zmiennym kodem CVC/CVV

Cyfrowa wersja karty kredytowej daje jej posiadaczowi nowe możliwości. Pierwsza z nich to natychmiastowa dostępność – z karty można korzystać od razu po akceptacji w banku wniosku o kartę kredytową, bez konieczności czekania na dostarczenie fizycznej karty.

W praktyce oznacza to możliwość używania karty do płacenia w internecie, jak również aktywacji płatności powtarzalnych (subskrypcji). Kartę można też od razu dodać do płatności zbliżeniowych smartfonem lub zegarkiem do portfela: Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay, SwatchPAY! czy Xiaomi Pay.

Druga wyjątkowa funkcja, która wiąże się z cyfrową formą kart, to zmienny kod CVC/CVV - jest ważny tylko przez określony czas, po czym się zmienia. Kod wyświetlany jest w aplikacji IKO i serwisie iPKO lub dostępny jest za pomocą bankowej infolinii. Zwiększa to bezpieczeństwo płatności kartami w internecie. Aby korzystać z tych nowych funkcji, klient nie musi wymieniać karty – wystarczy jedynie aktualna wersja IKO.

PKO zachwala, że wprowadzenie na karcie cyfrowej zmiennego kodu CVC/CVV zwiększa klientom poziom ochrony i bezpieczeństwa płatności internetowych kartą. PKO jest jednocześnie jednym z nielicznych banków na świecie obsługujących zmienny kod bezpieczeństwa w aplikacji.

W niedalekiej przyszłości karta cyfrowa i zmienny kod CVC/CVV będą też dostępne dla posiadaczy kart debetowych. W kolejnym etapie bank planuje dać klientom możliwość zrezygnowania z kart fizycznych. Bank dąży do całkowitego wyeliminowania plastikowych kart płatniczych z portfeli swoich klientów.

Pierwszy technologiczny krok właśnie wykonaliśmy – w aplikacji IKO w smartfonach oraz w serwisie iPKO dostępne są cyfrowe wersje naszych kart kredytowych. Mają wszystkie funkcje kart plastikowych, a nawet trochę więcej – zwiększający pozom cyberbezpieczeństwą zmienny kod CVC/CVV. To początek tej innowacyjnej zmiany – docelowo klient zdecyduje czy chce mieć kartę w wersji fizycznej i cyfrowej, czy tylko kartę cyfrową

– podkreśla Paweł Placzke, dyrektor Departamentu Produktów Klienta Indywidualnego w PKO BP.

Klient będzie mógł zrezygnować z karty fizycznej już na etapie wnioskowania. W każdej chwili później, w razie potrzeby, będzie mógł kartę zamówić w formie fizycznej.

Cyfrowe karty PKO – dla kogo?

Nowe, cyfrowe funkcje dostępne są już teraz dla wszystkich klientów indywidualnych używających kart kredytowych Mastercard i Visa.

Dotychczasowi użytkownicy kart kredytowych mogą do płatności w internecie korzystać zarówno z kodu CVC/CVV wydrukowanego na rewersie karty, jak i dynamicznego kodu bezpieczeństwa CVC/CVV, wyświetlanego w aplikacji IKO i serwisie iPKO.

PKO zapowiada też, że na nowych kartach kredytowych, również tych wznawianych, nie będzie już drukowany na odwrocie statyczny kod bezpieczeństwa – klient znajdzie tam podpowiedź: „CVC/CVV -> aplikacja mobilna IKO/serwis internetowy iPKO/infolinia”.

Zobacz: PKO BP: zaktualizuj aplikację, chodzi o twoje bezpieczeństwo

Zobacz: PKO BP wymienia klientom karty. Wszyscy na tym skorzystamy

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: PKO BP