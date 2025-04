Jesteś w PKO BP? Przed majówką bank wprowadza duże ułatwienie

Bank PKO BP sypie nowościami co kilka lub kilkanaście dni, a teraz poinformował o pozornie małej, ale bardzo przydatnej dla części klientów nowości w aplikacji IKO.

Smartfon APPLE iPhone 15 Plus 5G 256GB 6.7" Żółty

Smartfon APPLE iPhone 15 Plus 5G 256GB 6.7" Żółty

Co ważne, aby korzystać z funkcji CarPlay, trzeba udostępnić swoją lokalizację . Jeśli ktoś spodziewa się, że może płacić za parkowanie jednorazowo ponad 100 zł, to musi w aplikacji wyrazić dodatkową zgodę.

CarPlay to system stworzony przez Apple, który umożliwia użytkownikom iPhone'ów korzystanie z funkcji telefonu podczas jazdy samochodem. Po podłączeniu iPhone’a do kompatybilnego samochodu (przewodowo lub bezprzewodowo), na ekranie pojazdu wyświetla się specjalny interfejs zoptymalizowany do obsługi głosowej (przez Siri) lub dotykowej. CarPlay pozwala na nawigację (np. przez Apple Maps, Google Maps), odbieranie i wykonywanie połączeń, pisanie wiadomości, słuchanie muzyki i korzystanie z wybranych aplikacji bez odrywania uwagi od drogi.