Najdziwniejsza waluta startuje: Wenezuela wprowadza cyfrowego boliwara

Inflacja to ostatnio bardzo gorący temat w Polsce. Na szczęście daleko nam do niekwestionowanego lidera, jakim jest Wenezuela. Kiedyś to zaszczytne miejsce okupowało Zimbabwe. Teraz Wenezuela przeprowadza denominację. Będzie to już trzecia w tym wieku. Milion boliwarów był już warty zaledwie 0,25 dolara. Teraz jeden milion stanie się jednym boliwarem. Przeciętny Wenezuelczyk zarabiał z kolei równowartość 3 dolarów miesięcznie, mimo to miał w kieszeni kilka milionów. O ile w ogóle miał on dostęp do jakiejkolwiek gotówki. To jest w Wenezueli towar deficytowy. Większość transakcji odbywa się mobilnie, jednak... kraj ma drugi najgorszy Internet na świecie. W wielu miejscach zwyczajnie nie ma zasięgu. Do płatności zatem po prostu nie dochodzi.

Każdy walczy zatem o gotówkę, jednak na jej wybieranie z bankomatów są limity. Prezydent Nicolas Maduro wprowadza zatem cyfrowego boliwara. Będzie to naprawdę ciekawa waluta. Nie będzie trzeba do korzystania z niej nawet smartfonu. Wszystko będzie się opierać na wiadomościach SMS. W ten sposób władze chcą chociaż trochę zaradzić problemowi. Cyfrowy boliwar przewijał się już w mediach wcześniej, teraz jednak banki przygotowują się do denominacji i cyfrowej waluty.

