Bilet do kina kupisz... w banku. A dokładniej - aplikacji Banku Millenium

Fintech okazuje się być bardzo uniwersalną branżą, która jest w stanie wchłaniać funkcjonalności pasujące do innych branż. Płacenie za parkowanie, bilety komunikacji miejskiej, ubezpieczenia - te rzeczy nikogo już nie dziwią w kontekście programów mobilnych. Bank Millenium wpadł na kolejny ciekawy pomysł: możliwość zakupu biletów do kina sieci Helios bezpośrednio w aplikacji banku w telefonie.

Partnerem tego rozwiązania jest sieć kin Helios. W aplikacji mobilnej Banku Millenium możecie sprawdzić repertuar wszystkich 49 kin Helios w Polsce, wskazuje również na projekcje realizowane w ramach Helios Dream. Aby zakupić bilet, należy przejść do zakładki: Płatności, stamtąd do "Bilety do Kina", a następnie wybrać parametry seansu. Co bardzo istotne - płatność realizowana jest bezpośrednio w aplikacji, a klient ma dostęp do swoich biletów w sekcji: Menu -> Płatności -> Bilety do kina.

Do niedawna, by zrealizować proste zadanie, potrzebowaliśmy kilku aplikacji. Większość z nich zaprojektowano jako aplikacje jednofunkcyjne (np. do komunikowania się, sprawdzania ocen restauracji, szukania wydarzeń kulturalnych czy zamawiania taksówki). Obecnie, dysponując nowoczesnymi telefonami i technologiami, możemy tworzyć aplikacje łączące kilka funkcji. Jestem przekonana, że w ten sposób będą wyglądały bankowe aplikacje przyszłości, a aplikacja Banku Millennium wyznacza trend w tym zakresie. Iwona Jarzębska, Dyrektor Departamentu Public Relations Banku Millennium.

Bank Millenium bardzo odważnie zagrał na rynku fintech, jednak było to do przewidzenia z punktu widzenia tego, jak obecnie zmieniają się aplikacje mobilne banków. Stają się one powoli "repozytoriami" dla możliwych do zakupienia usług z opcją bezproblemowego opłacenia pożądanego przez nas produktu. Biorąc pod uwagę fakt, iż klienci w Polsce są bardzo zainteresowani wszelkimi nowinkami w kontekście fintech, możliwość zakupu biletów w sieci kin Helios będzie miłym dodatkiem. Mam jednak nadzieję, że w przyszłości usługi i produkty możliwe do kupienia w aplikacji bankowej będą się przenikać między konkurentami - tak, aby nie powstały "sztuczne" koszyki usług, które można zakupić u różnych dostawców usług finansowych.

Jesteśmy liderem rynku, między innymi dlatego, że nieustannie szukamy kolejnych kanałów komunikacji z widzem. Wspólnie z Bankiem Millennium stworzyliśmy zupełnie nowy model sprzedaży biletów, który jest nowatorski dla obu naszych branż. Głęboko wierzymy, że ergonomia tego rozwiązania sprawi, iż dotrzemy do kolejnej grupy widzów, a zakup biletów online stanie się jeszcze prostszy. Marcin Jamróz, Dyrektor Sprzedaży Korporacyjnej Helios SA.

Źródło tekstu: inf. pras.