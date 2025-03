Autopay poszedł na zakupy. Chce być królem winiet

Rozwój systemu Autopay

Od momentu uruchomienia w 2019 roku, Autopay rozwijał system umożliwiający szybkie i automatyczne płatności za przejazdy autostradami w Polsce i innych europejskich krajach. Dziś użytkownicy mogą z jego pomocą wygodnie kupować winiety cyfrowe do takich państw, jak Austria, Bułgaria, Czechy, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria i Węgry, a wkrótce także do Rumunii. Ponadto, system pozwala na automatyczne płatności za przejazdy polskimi autostradami. Dzięki przejęciu serwisów Mamalu, Autopay zyskuje dostęp do nowych grup klientów, co pozwala na dalszy rozwój w tym dynamicznie rosnącym segmencie.