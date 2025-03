Szybki zysk czy finansowa pułapka? UOKiK ostrzega przed inwestycjami internetowymi

Ryzykowne modele biznesowe

Obie platformy oferują pakiety szkoleń online dotyczące inwestowania w Internecie . UOKiK analizuje, czy w rzeczywistości nie działają one w sposób przypominający schematy piramidalne . Tego typu modele mogą prowadzić do poważnych strat finansowych dla osób, które zdecydują się na uczestnictwo, szczególnie jeśli ich zyski zależą głównie od wprowadzania nowych użytkowników .

Monitorujemy rynek pod kątem dostępnych przez internet projektów alternatywnego inwestowania, kuszących wizją szybkich i dużych zysków bez ryzyka. Weryfikujemy te przedsięwzięcia, które mogą budzić wątpliwości, aby eliminować nielegalne systemy promocyjne typu piramida. Zawsze apelujemy do konsumentów o ostrożność i sceptycyzm w stosunku do projektów online, co szczególnie dotyczy przedsięwzięć o nieprzejrzystych zasadach działania oraz takich, w których korzyści dla uczestników generowane są przede wszystkim z wpłat innych użytkowników.

BE Poland – system subskrypcyjny o wątpliwej strukturze

BE Poland jest częścią międzynarodowego projektu BE (Better Experience) z Dubaju, działającego w ramach grupy TPR (Trading People Revolution). Uczestnicy sprzedają subskrypcje umożliwiające dostęp do platform edukacyjnych dotyczących tradingu. Wynagrodzenie promotorów wynika głównie ze sprzedaży tych subskrypcji i polecania kolejnych użytkowników. Urząd bada, czy struktura działania BE Poland nie prowadzi do naruszenia praw konsumentów, a także czy nie funkcjonuje na zasadzie piramidy finansowej.