Pekao ma pilny komunikat. Dotyczy wszystkich klientów

Cyberprzestępcy znów atakują. Tym razem ich celem stali się klienci Pekao S.A.

Oszuści i internetowi naciągacze często biorą sobie na cel klientów znanych firm. Szczególnie upodobali sobie przedsiębiorstwa finansowe, w tym banki, inwestycyjne, agencje rządowe i firmy kurierskie. Tym razem skupili się właśnie na bankach, a właściwie na jednym z najbardziej rozpoznawalnych w Polsce.

Klienci Pekao S.A. zagrożeni. Polują na nich oszuści

Zespół CSIRT KNF pracujący przy Komisji Nadzoru Finansowego zlokalizował fałszywą stronę, celowo upodobnianą do witryny banku Pekao. Potencjalne ofiary zwabiają najprawdopodobniej reklamami w mediach społecznościowych lub przez wiadomości SMS/e-mail.

🚨UWAGA! Cyberprzestępcy przygotowali fałszywą stronę podszywającą się pod @BankPekaoSA. Wprowadzenie tam swojego loginu i hasła grozi utratą Waszych środków. Nie dajcie się okraść i zawsze dokładnie sprawdzajcie adres strony, na której się znajdujecie! pic.twitter.com/6N8tXdMZTk — CSIRT KNF (@CSIRT_KNF) March 22, 2024

Adres fałszywej strony to pekao-24.org, który różni się od oryginału (pekao24.pl), lecz nieuważne oko może tego od razu nie wyłapać. Na fałszywej stronie znajduje się formularz logowania do konta, wymagający wpisania naszych danych do bankowości internetowej. Wpisanie tam swoich danych może skutkować utratą pieniędzy.

Źródło zdjęć: Telepolis (Lech Okoń)

Źródło tekstu: CSIRT