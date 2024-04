Nowość w Nest Banku. Robi się inteligentnie

Nest Bank udostępnił pilotażową wersję N!Asystenta. To zasilany sztuczną inteligencją wirtualny asystent w aplikacji, bazujący na modelu językowym GPT-4.

Co to jest ten N!Asystent?

Wybrani klienci Nest Banku znajdą w jego aplikacji mobilnej rozwiązanie o nazwie N!Asystent. Jest to zaawansowany i inteligentny system opartym na modelu GPT-4, dostępny w ramach usługi Microsoft Azure OpenAI. Oprócz bazy wiedzy GPT-4, N!Asystent ma dostęp do regulaminów, cenników oraz informacji produktowych Nest Banku. Z asystentem można rozmawiać podobnie jak z człowiekiem, czyli w tak zwanym języku naturalnym. Asystent powinien zrozumieć złożony kontekst i udzielać prostych odpowiedzi na skomplikowane pytania.

Jak działa N!Asystent?

Obecnie N!Asystent odpowiada na pytania dotyczące oferty Nest Banku i jest wsparciem w zarządzaniu finansami osobistymi. Narzędzie to sprawdzi, jakie mamy tempo wydatków, oceni, czy budżet zepnie się na koniec miesiąca oraz wyliczy, ile trzeba odłożyć na zagraniczny wyjazd. Z czasem asystent będzie uzupełniany o kolejne opcje.

N!Asystent to jeden z naszych kluczowych projektów, który przenosi klientów w prawdziwą erę GenAI. Wierzymy, że sztuczna inteligencja ma potencjał, by całkowicie zmienić sposób korzystania z bankowości, redefiniując dotychczasowe pojęcie funkcjonalności. Dlatego zobowiązaliśmy się do ciągłego rozwoju naszego asystenta, kierując się przede wszystkim potrzebami klientów, ale również ochroną ich prywatności. Chcemy nie tylko wdrożyć funkcje, które już zaplanowaliśmy, ale również jesteśmy otwarci na nowe rozwiązania, które mogą powstać na podstawie sugestii od pierwszych użytkowników N!Asystenta.

– powiedział Janusz Mieloszyk, pierwszy wiceprezes Nest Banku

Kolejne funkcje N!Asystenta

Obecne funkcje N!Asystenta to tylko przedsmak tego, co czeka klientów. Naj informuje Nest Bank, jeszcze w tym kwartale narzędzie to zostanie wyposażone w nowe funkcje. Będzie też dostępne również dla użytkowników iOS oraz dla klientów biznesowych.

Wśród nowości pojawią się komendy głosowe (voice-to-text), pozwalające klientom Nest Banku zadawać pytania za pomocą głosu. Asystent zyska także możliwość przekierowywania klientów bezpośrednio do odpowiednich sekcji aplikacji. Na przykład, jeśli klient zapyta, jak złożyć wniosek o dodatkową kartę, zostanie automatycznie przeniesiony do odpowiedniego miejsca w aplikacji. Będzie również można przeglądać historię swoich rozmów z asystentem oraz pobierać je w formacie PDF.

W kolejnych etapach rozbudowy, N!Asystent będzie miał dostęp do wiedzy o produktach i usługach, z których korzysta klient, Umożliwi to jeszcze bardziej spersonalizowane interakcje. Jego kluczową funkcją będzie automatyzacja operacji bankowych.

N!Asystent będzie wspierał klientów w szerokim zakresie czynności – od inicjowania przelewów, przez zastrzeganie dokumentów tożsamości czy kart płatniczych, po wydawanie nowych kart. Klienci Nest Banku zyskają opcja wydawania poleceń głosowych, takich jak zlecanie i powtarzanie przelewów. W tym kontekście N!Asystent przygotuje odpowiednią formatkę, która następnie będzie wymagała standardowej autoryzacji, czy to kodem mobilnym, czy biometrią, maksymalizując wygodę i przyspieszając proces korzystania z usług bankowych.

Źródło zdjęć: kolbet / Shutterstock.com, Nest Bank

Źródło tekstu: Nest Bank