Huawei Talent Summit 2022 w Atenach. Byliśmy tam, oto co się działo

Ateny były gospodarzem tegorocznej edycji wydarzenia Huawei Talent Summit. Stolica Grecji to kolebka europejskiej kultury i nauki, tam wykuwała się filozofia, matematyka czy fizyka, więc wybór tego miejsca nie był przypadkowy. Chiński gigant konsekwentnie realizuje programy cyfryzujące edukację, wspierające młode talenty ICT i ich wejście do świata pracy. Takiej też tematyce poświęcony był tegoroczny szczyt.

Huawei Talent Summit to cykliczne, coroczne wydarzenie poświęcone zagadnieniom cyfrowej edukacji i rozwojowi talentów sektora ICT. Tegoroczny szczyt zgromadził gości z całej Europy, nie tylko przedstawicieli firmy Huawei, ale także niezależnych ekspertów technologicznych, polityków, środowiska akademickie, przedstawicieli NGO, a także ponad 100 studentów z ponad 20 krajów. Cykl wykładów i dyskusji panelowych połączony został z prezentacją raportu „Współpraca międzypokoleniowa i cyfryzacja”, a całe wydarzenie zakończyła gala i ogłoszenie laureatów konkursu Tech4Good, stanowiącego część programu edukacyjnego Huawei Seeds For The Future. Wśród finalistów konkursu znaleźli się studenci z Polski.

Stolica Grecji została wybrana na gospodarza tegorocznej edycji szczytu Talent Summit nie tylko ze względu na słoneczną pogodę i unoszącego się wokół ducha starożytnej nauki. Wpłynął na to także pozytywny klimat polityczny. Występujący na spotkaniu przedstawiciele greckiego rządu podkreślali, że Huawei jest miło widziany w ich kraju, a inicjatywa firmy wzbudziła ich nieskrywany entuzjazm. Takie zdecydowane deklaracje w trudnych dla chińskiego giganta czasach są czymś więcej niż tylko kurtuazją.

Tegoroczny szczyt Huawei Talent Summit 2022 koncentrował się wokół trzech kluczowych tematów.

Po pierwsze – współpraca w edukacji cyfrowej, stworzenie platform rozwoju dla talentów ICT oraz wsparcie środowisk akademickich, jak i biznesowych.

oraz wsparcie środowisk akademickich, jak i biznesowych. Po drugie – podnoszenie kwalifikacji i niwelowanie luk w umiejętnościach cyfrowych, przygotowanie młodych talentów do wejścia na rynek pracy.

w umiejętnościach cyfrowych, przygotowanie młodych talentów do wejścia na rynek pracy. I po trzecie – włączenie do całego procesu i wspieranie talentów kobiecych, by zapewnić im równe szanse.

Cyfryzacja w edukacji i rozwój talentów to wyzwanie o większej skali

W Polsce wiele się mówi o cyfryzacji, niwelowaniu luk w edukacji czy wykluczeniu cyfrowym. Te same problemy dotyczą jednak całej Europy, a młodzi ludzie stają wobec podobnych wyzwań zarówno w Polsce, jak i w Grecji, Włoszech czy Albanii.

Co więcej, jak wynika z globalnego raportu „Współpraca międzypokoleniowa i cyfryzacja”, przygotowanego przez Huawei, Europa nie wypada najlepiej pod względem umiejętności cyfrowych, zwłaszcza na tle Stanów Zjednoczonych. Badanie wykazało, że młodzi, 20-letni Europejczycy oceniają swoje kompetencje cyfrowe znacznie niżej niż umiejętności społeczne, zawodowe czy techniczne. Co ciekawe, niezbyt dobrze wypadły pod tym względem również Chiny. Wraz z rosnącym wiekiem zauważalne jest zmniejszanie się znajomości umiejętności cyfrowych, jednak pod tym względem również USA wypadają lepiej, a spadek jest mniejszy.

Na podstawie badań Huawei ocenił, że jednym ze sposobów na zwiększenie poziomu umiejętności cyfrowych młodych ludzi jest przede wszystkim poprawa systemu edukacji.

Huawei mocno się angażuje w projekty, które mają zachęcać uczniów i studentów do większej aktywności cyfrowej i zwiększanie ich umiejętności. Sztandarowym programem jest Seeds for the Future, który ma na celu zainteresowanie młodych ludzi technologiami, a w najnowszym wydaniu takimi trendami IT jak chmura obliczeniowa, 5G, sztuczna inteligencja czy meta świat.

Autorzy raportu zwracają także uwagę, że równie ważnym sposobem podnoszenia kwalifikacji cyfrowych jest współpraca międzypokoleniowa. Ten aspekt był dotąd pomijany w programach kompetencyjnych, a jest przecież bardzo naturalny w naszej codzienności. Chodzi po prostu o to, że młodsi przekazują wiedzę starszym. Zapytani przez badaczy pracownicy w wieku ponad 55 lat przyznali, że nauczyli się umiejętności cyfrowych od znacznie młodszych od siebie kolegów. Raport stwierdza też, że międzypokoleniowa wymiana wiedzy może przynieść duże korzyści Europie, ponieważ w porównaniu z Chinami i Stanami Zjednoczonymi, w miejscach pracy występuje większe zróżnicowanie wiekowe.

Tech4Good, czyli najlepsze pomysły młodych

Częścią programu edukacyjnego Seeds For The Future jest konkurs Tech4Good, w którym młodzi ludzie stanęli przed zadaniem opracowania własnej technologii rozwiązującej dowolny problem społeczny. Punktem wyjścia są umiejętności nabyte w podczas programu, w tym warsztatów technologicznych.

Polskę reprezentowała grupa studentów, która przygotowała aplikację dla rolników i ich klientów. Pomysł jest ciekawy i wynika ze specyficznych problemów naszego rynku spożywczego, na którym wytwórcy żywności w dużym stopniu uzależnieni są od pośredników czy wielkich sieci sklepów. Apka polskich studentów może ułatwić rolnikom dostarczanie produktów bezpośrednio do końcowych odbiorców. Choć wdrożenie takiego pomysłu w naszych obecnych realiach wydaje się w tej chwili dość trudne, to jednak trzeba też brać pod uwagę, że polska wieś nieustannie się zmienia, a młodsze pokolenia rolników inaczej patrzą na świat, nowe technologie nie są dla nich niczym obcym.

Polscy studenci dotarli ze swoim pomysłem do finału, jednak ostatecznie zwycięstwo przypadło ich konkurentom z Albanii.

Huawei ICT Academy – wsparcie dla uczelni

Huawei wspiera nie tylko indywidualne pomysły studentów, ale także bardziej strukturalnie uczelnie na całym świecie. Programem Huawei ICT Academy objętych jest ponad dwa tysiące uczelni, osiem tysięcy wykładowców i ponad 150 tysięcy studentów. Na tym jednak plany firmy się nie kończą – w ciągu czterech lat program ma objąć aż ponad milion studentów z ponad 7 tysięcy szkół wyższych z całego świata.

Program Huawei ICT Academy rozwijany jest także w Polsce, o czym podczas wydarzenia mówił profesor Piotr Zwierzykowski z Politechniki Poznańskiej oraz prodziekan Andrzej Grześkowiak z Zespołu Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu. Współpraca z tymi uczelniami obejmuje m.in. kursy o tematyce ITC.

Huawei zatrudnia – jest miejsca dla 600 absolwentów

Huawei nie tylko wywołuje dyskusje i wspiera studentów w doskonaleniu wiedzy, ale także ma dla nich propozycje na zawodową przyszłość. Firma ogłosiła europejski plan rekrutacyjny Huawei 2023 Career Plan – w ciągu najbliższych trzech lat zamierza zatrudnić ponad 300 absolwentów i rekrutować 100 stażystów uniwersyteckich każdego roku.

Huawei ruszył także z inicjatywą European Bright Star Internship Program, skierowaną do utalentowanych studentów uczelni wyższych. Program ma umożliwić zdobycie praktycznego doświadczenia w międzykulturowym środowisku.

