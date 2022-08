Xiaomi 12X: najlepszy smartfon z serii. Nie ma sensu kupować flagowca (test)

Xiaomi 12X to smartfon, który pozostaje w cieniu flagowych modeli z dwunastkowej serii Xiaomi. Jednak to właśnie on może okazać się najlepszym wyborem nawet dla wymagającego użytkownika, oferując bardzo dobre parametry przy zachowaniu sensownej ceny.

Serię smartfonów Xiaomi 12 reprezentuje rosnąca liczba modeli, z których na pierwszy plan wysuwają się flagowce ze Snapdragonem 8 Gen 1 – czyli podstawowy Xiaomi 12 oraz topowy Xiaomi 12 Pro.

Xiaomi 12X nie przyciąga tak bardzo uwagi, a to on jest czarnym koniem serii. To nieco okrojona wersja podstawowego Xiaomi 12. W tym przypadku ustępstwa wobec flagowca nie muszą wiązać się z dużą stratą użytkową. Pod względem budowy i wzornictwa obydwa modele niczym się nie różnią, również taki sam jest ekran i większość komponentów wewnętrznych – inne są tylko układy SoC. otrzymujemy więc to, co dobre w dwunastce, ale w bardziej przystępnej cenie.

Cena nie jest oczywiście niska, jak na pierwszy rzut oka może sugerować specyfikacja. Na początku Xiaomi 12X oferowany był za około 3200 zł, teraz jest dostępny za około 2700 zł. Wciąż sporo, ale już bardziej kusi. Po testach tego modelu nabrałem jednak przekonania, że to właśnie Xiaomi 12X jest reprezentantem serii, którego najbardziej opłaca się kupić.

Co w zestawie

Białe pudełko z Xiaomi 12X zawiera podstawowy wręcz zestaw dla tego producenta: poza telefonem otrzymujemy zwykłe, silikonowe etui, ładowarkę 67 W HyperCharge, kabelek USB, kluczyk SIM oraz dokumentację. Nie ma za to żadnych dodatków ekstra, jak np. słuchawki – ale tego nikt już chyba dzisiaj nie oczekuje.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis.pl

Źródło tekstu: Własne