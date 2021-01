Trust GXT 258 Fyru - mikrofon, który pozwoli poczuć się jak pro

Fyru GTX 258 to mikrofon stworzony z myślą o osobach, które potrzebują urządzenia uniwersalnego, pozwalającego na nagrywanie dźwięku płynącego z różnych kierunków. Sprawdzamy, co ma do zaoferowania i jak wypada w praktyce.

Coraz większa liczba osób zajmujących się streamingiem i nagrywających materiały wideo sprawia, że na rynku nastąpił wysyp mikrofonów dla twórców treści. Jednak proponowany przez Trust model GXT 258 nie zalicza się do grupy tanich mikrofonów uniwersalnego zastosowania – czyli takich sobie, odbierających dźwięk średnio – ale jest przeznaczony do bardziej profesjonalnych zastosowań. Mogą skorzystać z niego zarówno domowi streamerzy, znajdzie swoje miejsce również w bardziej profesjonalnym studiu.

charakterystyka kierunkowa kardioidalna, dwukierunkowa, stereo, omnikierunkowa częstotliwość przenoszenia 30 Hz – 18 KHz czułość -36 dB częstotliwość próbkowania 96 kHz / 24 bit długość przewodu 1,8 m



Parametry są w sam raz, aby rejestrować przeciętną skalę dźwięków, jednak największą zaletą będą w przypadku GXT 258 możliwości nagrywania dźwięków płynących z wielu kierunków. Największą - ale nie jedyną. Zanim opiszę wszystkie wady i zalety, najpierw o zawartości opakowania.

Elementy zestawu

Po wysunięciu pudełka z opakowania otrzymujemy zestaw montażowy, na który składają się mikrofon, podstawka, pokrętło do połączenia ze sobą obydwu elementów oraz kabel USB. Jest także niewielka instrukcja oraz naklejka z logo producenta.

Montaż nie jest skomplikowany - wkładamy mikrofon w trójnóg, przykręcamy pokrętłem, następnie wsuwamy kabelek do znajdującego się w dolnej części mikrofonu portu. Drugi koniec kabelka wsadzamy do portu w komputerze lub laptopie i gotowe, można działać.

