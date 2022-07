Sony Xperia 1 IV – test. Tak gorący, że aż parzy dłonie

Sony Xperia 1 IV jest kolejnym przedstawicielem serii smartfonów skupiających się na fotografii i wideo. Producent chwali się jakością zdjęć i nagrań oraz mnogością nowych funkcji. Czy Sony 1 IV to najlepszy smartfon dla miłośników fotografii i wideo?

Jeszcze kilka lat temu na rynku nie było zbyt dużego wyboru w segmencie smartfonów fotograficznych. Jeżeli ktoś potrzebował wysokiej jakości zdjęć, musiał zaopatrzyć się w jakiegoś flagowca. Sony postanowiło wykorzystać tę lukę i wprowadziło na rynek swoją serię smartfonów fotograficznych. Kosztują tyle, co koń z rzędem, ale jakością zdjęć i nagrań potrafią onieśmielić. Jak spisuje się Sony Xperia 1 IV, najnowszy przedstawiciel serii?

Smartfon na pewno nie zachęca ceną, która jest wyższa niż w przypadku zeszłorocznego modelu. Za Sony Xperię 1 III w dniu premiery trzeba było zapłacić w Polsce 5799 złotych. Tegoroczny model jest o 700 złotych droższy. Czy podniesienie ceny jest uzasadnione? Sami się przekonajcie.

Sony Xperia 1 IV już na starcie wyróżnia się ciekawą konfiguracją aparatów, składającą się z czterech matryc Sony Exmor RS (trzy z tyłu i jedna z przodu). Różnią się one jednak ogniskowymi, przysłonami i funkcjami. Do tego smartfon działa na flagowym chipsecie Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Nie można pominąć również wysokiej jakości wyświetlacza HDR OLED o rozdzielczości 3840 × 1644 w świetnych do oglądania nagrywań proporcjach 21:9 i odświeżaniem 120 Hz.

Co w zestawie?

Właściwie najuczciwiej byłoby, gdybym ten akapit pozostawił całkowicie pusty. Dlaczego? W smukłym pudełku Sony Xperii 1 IV nie ma nawet miejsca na nic innego oprócz samego smartfona. Próżno tam szukać nawet kabla, nie wspominając już nawet o ładowarce czy słuchawkach. Nie jest to niestety już żaden ewenement, lecz w tym przypadku prowadził do problemów, które opiszę w dalszej części testu.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Własne

Źródło tekstu: Własne