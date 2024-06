Potrzebujesz właśnie tego powerbanka. Uskrzydli iPhone’a

Nie wszystkie sprzęty, o których piszemy na Telepolis to wysyłki z biur prasowych producentów. Ten powerbenk do iPhone’a kupiłem dla siebie po długich poszukiwaniach — i nie żałuję.

Mcdodo GoPower 5000 mAh — szybkie ładowanie na 2 sposoby

Powerbank ma pojemność 5000 mAh, co klasycznie oznacza jednak pojemność dla napięcia znamionowego akumulatora. W praktyce trzeba — jak zawsze — odjąć około 1/3 i jeszcze pewien margines strat energii. Nie musicie jednak nic przeliczać — na obudowie producent wymienia, że dla napięcia 5V i natężenia 2,4A jego pojemność to 3000 mAh.

iPhone 15 Pro Max ładuje się za pomocą MagSafe na tym powerbanku od zera do około 70% akumulatora, z ciągłym korzystaniem z telefonu. To wystarczy na wiele godzin oglądania wideo czy robienia zdjęć podczas wycieczki, a przy tym nie oznacza noszenia z nami wielkiej cegły.

MagSafe z pełnymi 15W

Gdy o MagSafe mowa, nie ma tutaj Qi2, ale producent ominął ograniczenia certyfikacyjne Apple’a i ładuje iPhone’y jak oryginalna ładowarka Apple, tj. z mocą dochodzącą do 15 W.

To bardzo ważny dla mnie aspekt, bo bez certyfikacji dostajemy zwykle szalone 5 - 7,5 W i bardziej frustrację niż faktycznie ładowanie telefonu. Tutaj tego problemu nie ma. Oprócz ładowania bezprzewodowego możemy też skorzystać z dwukierunkowego złącza USB-C, z obsługą Power Delivery 3.0, SFP i Quick Charge 3.0. W trybie przewodowym moc ładowania sięga 20 W.

Kupiłem ten powerbank dla stopki

Nie ukrywam, że jedną z kluczowych cech powerbanku, którego szukałem było nie tylko szybkie ładowanie sprzętu Apple’a, ale też możliwość używania powerbanku w charakterze podpórki. Jest tutaj wiele patentów, ale ten z Mcdodo jest wyjątkowo udany. Nie ma ryzyka wyłamania stopki jak w wielu innych konstrukcjach — wszystko stoi stabilnie na podłożu, a zastosowane magnesy pozwalają na brak trosk.

Sprzęt ma wykończenie z przyjemnego w dotyku tworzywa i nie jest to jakaś tandeta, którą znajdziecie na AliExpressie. To taki powerbank w sam raz na pieszy spacer i do codziennego korzystania. Urządzenie jest malutkie i lekkie (138 g), więc nie będzie nam ciążyło jak powerbanki o pojemności 10 czy 20 tys. mAh, szybciej też naładujemy je ponownie do domu, by było gotowe na kolejną przygodę.

Powerbank kupiłem na Allegro, w oficjalnym sklepie marki Mcdodo. Ale z tego, co widzę jest też dostępny w Empiku, a na tej aukcji Allegro wyrwiecie go teraz najtaniej, bo za 106,17 zł.

