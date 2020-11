MSI Immerse GH61 – gamingowy headset z audiofilskim zacięciem

MSI Immerse GH61 to nowy headset gamingowy w portfolio tajwańskiego producenta. Słuchawki mają w rękawie kilka asów, z DAC ESS Sabre na czele. Czy to wystarczy, by warto było się nimi zainteresować?

Za każdym razem, gdy dostaję nowy sprzęt do testów w pierwszej kolejności rzucam okiem na jego pudełko. W przypadku MSI Immerse GH61 nie było inaczej. Spodziewałem się zobaczyć przechwałki typowe dla gamingowych headsetów: coś o perfekcyjnej symulacji dźwięku przestrzennego, rewelacyjnym mikrofonie czy innych magicznych sztuczkach, mających uczynić z każdego gracza pro-wymiatacza. Producent chwali się jednak zupełnie czymś innym: certyfikatem Hi-Res Audio, zastosowaniem przetworników marki Onkyo czy DAC-iem USB ESS Sabre.

Specyfikacja:

słuchawki wokółuszne, zamknięte,

przetworniki dynamiczne o średnicy 40 mm,

masa 300 g,

pasmo przenoszenia 20 - 40 000 Hz,

impedancja 32 Ohm,

czułość 107 dB/mW,

mikrofon kierunkowy z pasmem przenoszenia 100 - 10 000 Hz,

łączność 3,5 mm, USB,

DAC ESS Sabre,

cena: 429 zł - sprawdź najniższą cenę na Ceneo

Dlaczego to takie ważne? Bo nie są to cechy charakterystyczne dla słuchawek dla graczy, a kojarzą się raczej z poważnym audio, żeby nie powiedzieć „sprzętem audiofilskim”. To by sugerowało, że nowy model MSI to produkt o wiele bardziej ambitny niż większość jego konkurentów. Tylko czy udało się je zrealizować? Jeśli tak, to w cenie 429 zł mamy materiał na hit.

Co w zestawie?

W dużym pudełku poza samymi słuchawkami znajdziemy wspomnianego już DAC-a USB oraz dwa komplety padów: materiałowe i skóropodobne. Wszystko spakowane w solidne (choć w mojej ocenie nieco zbyt duże) usztywniane etui.

