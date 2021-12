IRIScan Desk 6 Pro | szybki test składanego skanera z OCR

IRIScan Desk 6 Pro to składany skaner, który sprawdzi się w domu, biurze oraz podróży. Urządzenie dobrze się prezentuje i oferuje kilka ciekawych rozwiązań, o których przeczytasz w poniższej recenzji.

Podsumowanie | Ocena końcowa: 8/10

W domu, w biurze czy nawet podczas podróży może się zdarzyć, że będziemy musieli lub chcieli zdigitalizować jakiś dokument czy fragment książki. Otrzymany w ten sposób plik możemy następnie przesłać za pomocą wiadomości e-mail czy zarchiwizować. Doskonale się do tego nada składany skaner IRIScan Desk 6 Pro, któremu towarzyszy funkcjonalne oprogramowanie na komputer.

Testowany skaner zapewnia niezłą jakość obrazu, a także dodatkowe funkcje. To między innymi automatyczne wyrównywanie skanowanych dokumentów, skanowanie kilku dokumentów na raz, odczytywanie kodów kreskowych czy wykrywanie momentu obrócenia stron w książce. Sam tekst można natomiast odczytać za pomocą technologii OCR oraz na przykład zapisać w formie pliku dźwiękowego, z wykorzystaniem syntezatora mowy. IRISCan może również służyć jako kamera prezentacyjna do transmitowania czynności wykonywanych pod jej czujnym okiem.

IRIScan Desk 6 Pro kosztuje 349 euro (około 1600 zł), nie należy więc do najtańszych. To jednak największa wada tego urządzenia. Duża funkcjonalność i możliwości skanera mogą być dla niektórych osób lub firm wystarczająco zachęcające, by rozważyć jego zakup.

Wady:

Trzeba się zarejestrować, by pobrać potrzebne oprogramowanie,

Wysoka cena.

Zalety:

Solidna konstrukcja, łatwe przenoszenie,

Przewodowy pilot do skanowania,

Podświetlenie z regulacją jasności,

Wbudowany mikrofon,

Szybkość działania i jakość skanów,

Funkcjonalne oprogramowanie,

Sprawne działanie funkcji ODR,

Możliwość zapisania skanów w różnych formatach, w tym również jako pliki dźwiękowe.

IRIScan Desk 6 Pro – wygląd i specyfikacja

Skaner IRIScan Desk 6 Pro po rozłożeniu wygląda jak odwrócona litera L o wysokości prawie 40 cm i rozpiętości niemal 30 cm. W podstawce znajdują się dwa gniazda, USB typu A do podłączenia pilota oraz USB typu B do zasilania i komunikacji z komputerem. Jest tu również dotykowy przycisk, za pomocą którego sterujemy podświetleniem (4 stopnie jasności).

Do oświetlenia skanowanych dokumentów służą 4 diody, zlokalizowane pod poziomą częścią urządzenia, tuż obok obiektywu wbudowanego aparatu fotograficznego. Ten ostatni po złożeniu skanera jest chroniony specjalną osłoną w części pionowej.



By ułatwić przenoszenie, skaner ma rączkę w górnej części.

Najważniejsze dane techniczne:

Wymiary: 39,6 x 12 x 28,2 cm, masa: 1150 g,

Technologia skanowania: 13-megapikselowy czujnik CMOS,

Maksymalna rozdzielczość: 4160 x 3120 pikseli (13 Mpix), ekstrapolacja do 5376 x 4032 (21 Mpix),

Maksymalny rozmiar dokumentu: 420 x 297 mm (A3),

Szybkość skanowania: mniej niż 1 sekunda skanowania na stronę A3 w trybie kolorowym,

Obiektyw o stałej ostrości,

Rozdzielczość nagrywania wideo: 2048 x 1536 (3 Mpix) / 1920 x 1080 (FullHD 1080) / 1600 x 1200 (UXGA) / 1280 x 960 (960p),

Wbudowane oświetlenie: 4 x LED,

Rozdzielczość wyjściowa: 300 DPI,

Poziom wyjściowy: kolor / czarno-biały / skala szarości,

Złącza: USB 2.0 Typu B x do podłączenia do komputera, USB 2.0 Type-A dla rozszerzenia USB,

Zasilanie: 5V przez USB,

Formaty wyjściowe: JPG, PDF (obraz), PDF (przeszukiwalny), PDF (tekst), Word, Txt, Excel, EPUB (E-book), MP3, WAV.

W zestawie ze skanerem znajduje się przewód do połączenia go z komputerem, przewodowy pilot zdalnego sterowania oraz mata w kolorze czarnym, stanowiąca tło do skanowanych dokumentów.



Używanie skanera IRIScan Desk 6 Pro

Aby rozpocząć korzystanie ze skanera IRIScan Desk 6 Pro, należy rozłożyć czarną matę, będącą tłem dla skanowanych dokumentów, położyć skaner w zaznaczonym miejscu, rozłożyć go i podłączyć do komputera. Możemy też dołączyć do urządzenia przewodowego pilota, który umożliwi skanowanie bez sięgania do komputera.

Do obsługi skanera będziemy potrzebować aplikacji, które pobierzemy ze strony irislink.com. Aby to było możliwe, musimy się najpierw za darmo zarejestrować. Po wykonaniu tej czynności otrzymamy wiadomość e-mail z linkiem do paczki z oprogramowaniem. W przypadku wersji Desk 6 Pro znajdziemy tam sterowniki IRIScan Desk Twain oraz instalatory programów IRIScan Desk Pro, Cardiris oraz Readiris PDF.

Głównym oprogramowaniem do obsługi urządzenia IRIScan Desk 6 Pro jest IRIScan Desk Pro. To tu znajdziemy opcje służące do skanowania dokumentów, książek, kodów kreskowych i dokumentów tożsamości, a także nagrywania filmów wideo (z dźwiękiem). W ostatnim przypadku nagranie może uwzględnić obraz z dodatkowej kamery, na przykład laptopa. Dzięki temu podczas prezentacji możemy pokazać widzom obraz ze skanera oraz swoją twarz.



Oprogramowanie dołączone do skanera pozwala na dużą dowolność, jeśli chodzi o sam proces skanowania (na przykład automatyczne skanowanie kolejnych stron książki po wykryciu ich obrócenia), a także późniejszej obróbki. Do dyspozycji mamy tutaj sprawny, wielojęzyczny system rozpoznawania tekstu OCR, dzięki któremu skanowane dokumenty czy książki możemy zapisywać w formie przeszukiwalnego PDF-a lub jako tekst. Możemy również skorzystać z syntezatora mowy i zapisać zeskanowany tekst w formie pliku dźwiękowego.

Czarna podkładka pod dokumenty w wersji Pro nie ma zaznaczonych linii. Skaner sam sobie poradzi z wyrównaniem krawędzi. Oprogramowanie potrafi również wygładzić nierówności na przykład w książkach. Jest to istotne, ponieważ system OCR nie radzi sobie najlepiej z zakrzywionym tekstem.

Jeśli przyjdzie nam skanować dokumenty błyszczące, lepiej będzie wyłączyć podświetlenie skanera. Jeśli tego nie zrobimy, światło będzie się odbijać od dokumentu, drastycznie zmniejszając jakość skanu. W takim przypadku lepiej się sprawdzi oświetlenie rozproszone.

Z ciekawszych funkcji, jakie tu znajdziemy, warto zwrócić uwagę na automatyczne usuwanie palców ze skanów książki oraz zapisywanie wielu zeskanowanych kodów kreskowych w pliku Excel, do późniejszego wykorzystania.

Skanowany możemy łączyć ze sobą w pojedyncze pliki, ale także je rozdzielać. Na przykład jeśli przyjdzie nam ochota zeskanować na raz kilka wizytówek, możemy to zrobić, układając je na czarnej macie. Nie musimy się przy tym bardzo starać, żeby je równo poukładać – program zrobi to za nas.

Zeskanowanymi wizytówkami możemy zarządzać z poziomu aplikacji Cardiris, które jest darmowe, jeśli posiadamy skaner IRISDesk 6 Pro. Z kolei program Readiris PDF jest zaawansowanym narzędziem do edycji plików PDF. To narzędzie musimy jednak kupić bo bez rejestracji programu z kodem aktywacyjnym, jego funkcjonalność jest w zasadzie ograniczona do czytania PDF-ów.

Jeśli chodzi o jakość skanów wykonanych za pomocą urządzenia IRIScan, to nie mam się do czego przyczepić. Zaletą jest tu między innymi to, ze możemy w dosyć szerokim zakresie wybrać rozdzielczość skanu, stopień powiększenia dokumentu czy jego kolorystykę (czerń i biel, skala szarości lub obraz kolorowy).

Dla kogo jest IRIScan Desk 6 Pro

Z urządzenia IRIScan Desk 6 Pro może skorzystać każdy, komu zdarza się potrzeba skanowania dokumentów czy książek. Najbardziej sprzęt ten sprawdzi się tam, gdzie skanujemy dużo i często, na przykład w małych firmach, w których wciąż podstawowe dokumenty tworzy się przede wszystkim na papierze. Skaner Desk 6 Pro pozwala na przykład szybko zeskanować otrzymane faktury i je łatwo zdigitalizować, co ułatwi ich bezpieczne przechowywanie w cyfrowej formie.

IRIScan Desk 6 Pro możemy również wykorzystać do przerobienia książek na e-booki. Baa… Możemy z tego nawet zrobić audiobooki, ale w tym przypadku przydałby się lepszy syntezator mowy.

IRIScan Desk 6 Pro może być również urządzeniem, który wykorzystamy do prezentacji. Gdy jeszcze pracowałem jako nauczyciel chemii, mógłbym w ten sposób podczas nauki zdalnej prezentować uczniom doświadczenia chemiczne. Możliwości jest jednak o wiele więcej – ograniczeniem jest tylko wyobraźnia użytkownika.

