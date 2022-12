ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED, czyli zakochałem się w laptopie (test)

Czy można zakochać się w laptopie? Testując model ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED przekonałem się, że tak. Nie jest to uczucie, jak do drugiej osoby, ale śmiało mogę mówić o zakochaniu.

Testowanie najnowszych sprzętów jest zajęciem ciekawym. W końcu nie każdy ma możliwość pobawić się laptopami, smartfonami czy kartami graficznymi, które dla wielu są obiektem marzeń. Musicie jednak wiedzieć, że – jak w każdej pracy – czasami zachwyty przemijają. Kolejny tablet, czytnik e-booków czy komputer już tak nie zachwycają, nawet jeśli w testach wypadają bardzo dobrze. Stają się codziennością i chociaż nadal lubimy testować, to zaczyna brakować tej dziecięcej radości z kolejnego urządzenia, które trafia w nasze ręce.

Jednak od czasu do czasu trafia się urządzenie, które tę dziecięcą radość przywraca, chociaż na chwilę, na czas testów danego sprzętu. W moim przypadku stało się tak za sprawą laptopa ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED. Jak sama nazwa wskazuje, nie tylko jest on wyposażony w matrycę OLED, ale ma też drugi ekran, który można wykorzystać na wiele sposobów. To komputer, w którym naprawdę się zakochałem i z ogromnym żalem będę go zwracał producentowi.

Specyfikacja ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED

Najważniejszym elementem laptopa ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED są dwa ekrany. Ten główny korzysta z matrycy OLED o przekątnej 14,5 cala. Ma rozdzielczość, którą producent określa mianem 2,8K, co w praktyce oznacza 2880 × 1800 pikseli. Oprócz tego panel oferuje odświeżanie na poziomie 120 Hz, czas reakcji 0,2 ms, jasność do 550 nitów oraz 100-procentowe pokrycie palety barw DCI-P3, przynajmniej według ASUSA. Co ważne, jest on dotykowy. Drugi ekran, o nazwie ScreenPad, ma przekątną 12,7 cala, przy czym jest on długi, ale wąski. Widać to po rozdzielczości 2880 × 864 pikseli. W tym przypadku mówimy o matrycy IPS z obsługą rysika.

Poza tym testowany wariant laptopa wyposażony jest w 14-rdzeniowy i 20-wątkowy (6P+8E) procesor Intel Core i7-12700H o taktowaniu do 4,7 GHz, 16 GB pamięci LPDDR5, zintegrowaną grafikę Intel Iris Xe oraz dedykowaną NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop z 4 GB pamięci GDDR6. Ma też dysk SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 o pojemności 1 TB czy też 4-ogniwową baterię (76 WHr). Łączność bezprzewodowa do WiFi 6E 2×2 i Bluetooth 5. Jeśli chodzi o złącza to mamy tutaj 1 × USB 3.2 Gen 2, 2 × Thunderbolt 4 (z obsługą sygnały wideo i zasilania), 1 × HDMI 2.1 TMDS, 1 × mini-jack 3,5 mm (typu combo), czytnik kart SD Express 7.1 oraz wejście zasilania. Laptop ma wymiary 32,35 × 22,47 × 1,79 -1,96 cm i masę 1,75 kg.

Główny ekran: 14,5”, OLED, 2,8K (2880 × 1800), 120 Hz, dotykowy

Drugi ekran: ScreenPad 12,7”, IPS, 2880 × 864 pikseli, dotykowy (obsługa rysika)

Procesor: Intel Core i7-12700H (do 4,7 GHz)

Pamięć RAM: 16 GB LPDDR5

Grafika: Intel Iris Xe + NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop 4 GB

Dysk: SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 o pojemności 1 TB

Łączność: WiFi 6E (802.11ax) 2×2 + Bluetooth 5

Złącza: 1 × USB 3.2 Gen 2, 2 × Thunderbolt 4 (z obsługą sygnały wideo i zasilania), 1 × HDMI 2.1 TMDS, 1 × mini-jack 3,5 mm (typu combo), złącze zasilania

Inne: kamera, czytnik kart pamięci

Klawiatura: podświetlana typu chiclet ze skokiem klawisza 1,4 mm

Akumulator: litowo-jonowy, 76 WHr, 4S1P, 4-ogniwowy

Wymiary: 32,35 × 22,47 × 1,79 -1,96 cm

Masa: 17,5 kg

Cena: od 11899 zł

Źródło zdjęć: Damian Jaroszewski (NeR1o)