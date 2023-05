ROG Flow X16. Piekielnie drogi raj dla graczy i kreatywnych (Test)

Nie dam sobie już nigdy wmówić, że laptopy dla graczy muszą był wielkimi kobyłami, święcącymi się na wszystkie możliwe kolory. Przekonałem się o tym testując najmocniejszego zawodnika z drużyny Asus ROG Flow X16.

Producenci przyzwyczaili nas do tego, że albo chcemy zgrabnego, lekkiego i niewielkiego laptopa albo chcemy na nim pograć i wtedy musi być ona masywny, głośny i świecący. Wydawać by się mogło, że w takim wypadku jedno wyklucza drugie, lecz jest to nieprawdą.

Asus ponownie to udowadnia wypuszczając na rynek modele z serii ROG Flow X16. W moje ręce akurat trafił najmocniejszy przedstawiciel tej rodziny o oznaczeniu GV601RW-M5047W. Charakteryzuje się on nie tylko małą wagą przy stosunkowo sporej powierzchni roboczej. Jest on przede wszystkim konwertowalny i ma dotykowy ekran, więc doskonale nadaje się na panel do pracy.

Ponadto „pod maską” kryje się tu prawdziwa bestia w postaci układu graficznego Nvidia GeForce RTX 3070 Ti, procesora AMD Ryzen™ 9 6900HS i 32 GB pamięci RAM w standardzie DDR5-4800. Laptop idealny? Możliwe, ale tanio nie jest na pewno.

Specyfikacja:

Cena: około 14 tysięcy

Nazwa modelu: ROG Flow X16 (2022) GV601 GV601RW-M5047W

Waga: 2,10 kg

Wymiary: 35.5 x 24.3 x 1.94 ~ 1.94 cm

Procesor: AMD Ryzen™ 9 6900HS Mobile Processor (8-core/16-thread, 16MB cache, up to 4.9 GHz max boost)

Karta graficzna: NVIDIA® GeForce RTX™ 3070 Ti Laptop GPU

Ekran: ROG Nebula HDR Display

Rozmiar ekranu: 16 cali

Rozdzielczość: QHD+ 16:10 (2560 x 1600, WQXGA)

Typ ekranu: ekran błyszczący Mini LED

Częstotliwość odświeżania ekranu: 165 Hz

Czas reakcji ekranu: 3 ms

Pamięć RAM: 16GB DDR5-4800 SO-DIMM x 2

Dysk: 1TB M.2 NVMe™ PCIe 4.0 SSD

Kamera: 720P HD IR Camera for Windows Hello

Bateria: 90 WHr, 4S1P, 4-ogniwowa bateria litowo-jonowa

Zasilacz: TYPE-C; zasilacz AC 100 W; napięcie wyjściowe: 20 V DC, 5 A, 100 W; napięcie wejściowe: 100~240 V AC, 50/60 Hz – uniwersalny

Łączność: Wi-Fi 6E(802.11ax) (Triple band) 2*2 + Bluetooth 5.2

1x 3.5mm Combo Audio Jack

1x HDMI 2.1 TMDS support HDMI switch

2x USB 3.2 Gen 2 Type-A

1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C z obsługą wyświetlacza / dostarczania zasilania / G-SYNC

1x Type C USB 3.2 Gen 2 z Power Delivery i Display Port

1x ROG XG Mobile Interface

Biometria

Gniazda:

Asus ROG Flow X160 nie został zaopatrzony w czytnik linii papilarnych. Zamiast tego w roli zabezpieczenia biometrycznego dostajemy wyłącznie funkcję rozpoznawania twarzy. System wykorzystuje wbudowaną kamerę, kompatybilną z Windows Hello. Rozwiązanie to działa w tym przypadku skutecznie, a urządzenie nie ma żadnych problemów z rozpoznaniem mnie nawet przy słabych warunkach oświetleniowych.

