Publicystyka

Pamiętasz Telegazetę? Wiemy, co dalej z "przodkiem" internetu

Telegazeta wciąż działa. Już ta informacja może być dla niektórych zaskoczeniem. Pojawia się jednak pytanie: co dalej? Czy w czasach wszechobecnego internetu nadawcy zamierzają zakończyć żywot teletekstu w Polsce? Sprawdziliśmy to.

Maciej Sikorski
MACIEJ SIKORSKI 07 MAR 2026
1
Pod koniec poprzedniego stulecia i na początku obecnego internet przestawał być w Polsce nowinką, a stawał się codziennością. W tamtym czasie pod naszymi strzechami funkcjonowało jeszcze jedno cyfrowe okno na świat: teletekst. Rozwiązanie cieszyło się wówczas wielką popularnością, niektórzy pewnie godzinami przeczesywali zasoby rodzimej Telegazety. Są i tacy, którzy robią to nadal. Być może ci ostatni boją się, że niebawem usługa zniknie. Z informacji uzyskanych przez serwis Telepolis.pl wynika, że fani teletekstu mogą spać spokojnie – Telegazeta nie będzie uśmiercana w najbliższej przyszłości. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Słowacy nie gaszą światła jako pierwsi, raczej wpisują się w szerszy trend. Wystarczy napisać, że BBC, czyli pionier usług teletekstowych, zrezygnowało z narzędzia na początku poprzedniej dekady. Podobne decyzje podejmowali nadawcy od Europy, przez Azję, po Oceanię. Zazwyczaj tłumaczono to w podobny sposób: rozwiązanie jest skansenem, z którego korzysta garstka ludzi. Nie ma sensu tego odświeżać, trzeba zamykać.

Telegazeta ma się dobrze. Nie ma planów zamknięcia usługi

Między Bugiem a Odrą teletekst jest oferowany przez TVP oraz Polsat. Zwróciłem się do przedstawicieli tych nadawców z szeregiem pytań dot. Telegazety. Prywatny podmiot bez ceregieli stwierdził, że Telegazeta jest produktem niszowym. Owszem, ma swoich użytkowników, ale to marginalna grupa. A w kategoriach biznesowych teletekst ma charakter peryferyjny. Dlaczego zatem firma utrzymuje przy życiu tę technologię?

Głównym powodem jej dostępności jest wymóg techniczny w koncesjach niektórych podmiotów

- przekazali przedstawiciele Polsatu.

Nie ma zatem mowy o szczególnym sentymencie. Jednocześnie jednak nie określono, kiedy wtyczka zostanie wyciągnięta. Może i jest to bal na Titanicu, ale orkiestra nie porzuca instrumentów.

Wyłączenia teletekstu nie planuje też Telewizja Polska. Z odpowiedzi udzielonych przez tego nadawcę można wręcz wywnioskować, że Telegazeta… ma się dobrze. 

W badaniu Telewizji Polskiej z 2025 roku korzystanie z Telegazety zadeklarowało 17% dorosłych Polaków. Najpopularniejsze sekcje to „Aktualności”, „Program telewizyjny”, „Sport” i „Prognoza pogody”

– przekazało nam Biuro Spraw Korporacyjnych TVP.

Nie brakuje reklamodawców, treści są rozbudowane

Przedstawiciele publicznego nadawcy poinformowali nas także, że Telegazeta wciąż przyciąga reklamodawców. A dzieje się tak m.in. z uwagi na szerokie grono użytkowników oraz atrakcyjne ceny. Usługa generuje też przychody z ogłoszeń. Jednocześnie narzędzie nie pochłania podobno poważnych zasobów TVP – tworzący ją zespół jest niewielki, składają się na niego osoby z różnych jednostek: od redakcji treści, przez komórkę technologiczną, po dział reklamy.

Warto dodać, że w przypadku publicznego nadawcy funkcjonuje kilka teletekstów. Konkretnie osiem: TVP1, TVP2, TVP3, TVP Polonia, TVP Historia, TVP Kultura, TVP Sport oraz TVP Seriale. Przedstawiciele tego podmiotu przekonują, że "każdy z nich ma nieco inny charakter i jest skierowany do specyficznej grupy odbiorców, odpowiadając na ich potrzeby informacyjne i rozrywkowe". W tym miejscu można zadać pytanie: jakie treści oferuje dzisiaj Telegazeta?

Wskazać należy m.in. na wiadomości - zarówno te zagraniczne, jak i krajowe. Do tego dochodzą doniesienia sportowe i biznesowe (notowania GPW czy kursy NBP), komunikaty służb i przeróżne sekcje tematyczne. Użytkownik znajdzie w tym uniwersum program telewizyjny, przepisy kulinarne, kalendarium, ale też oferty matrymonialne i te pochodzące od wróżek. Rzeczywiście sporo zależy od tego, z którego teletekstu korzysta widz. 

Telegazeta.pl, czyli wycieczka w przeszłość

Być może kogoś właśnie naszła ochota, by przejrzeć te serwisy i narzeka pod nosem, że nie ma jak tego zrobić, bo np. telewizora w domu brak. Spokojnie, nie wszystko stracone – można skorzystać z serwisu Telegazeta.pl. Ostatnio został on nawet przebudowany, więc nie należy się obawiać, że zniknie za dzień czy dwa. 

W ramach podsumowania zacytuję fragment odpowiedzi przesłanej nam przez TVP:

Dla wielu widzów Telegazeta pozostaje szybkim, bezpłatnym źródłem informacji – tak jak 30 lat temu. Wciąż przyciąga lojalnych czytelników, którzy cenią ją za różnorodność treści, które są aktualizowane siedem dni w tygodniu

- przekonują przedstawiciele TVP.
Źródła zdjęć: Telepolis, Telegazeta.pl,