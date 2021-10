Nowy MacBook Pro 2021 to zwiastun głupawej mody. Tłumaczę

MacBook Pro 2021 zapowiada się na świetny kawałek sprzętu, ale jeśli historia zatoczy koło i konkurencja znów pójdzie w ślady Apple'a, szykuje się nam mały wysyp koszmarków.

Nie ukrywajmy, dzisiejszy Apple nie jest może królem innowacji, ale doskonale odnajduje się w roli popularyzatora kolejnych pomysłów. Tak było m.in. z wcięciem w ekranie iPhone'a X czy ostatnio z magnetycznymi akcesoriami. Nic w tym odkrywczego, ale kiedy już odważyli się w Cupertino, reszta ruszyła na rympał ich śladem.

Wiecie, do czego piję, prawda? Oczywiście do notcha w ekranie nowych MacBooków Pro. Nie chcę jednak wdawać się w dyskusję, czy to fajne czy nie, bo zdania będą zapewne podzielone. Chodzi mi o coś innego.

Drodzy producenci, nie idźcie tą ścieżką

Nie tym razem. Zdaję sobie sprawę, że rozwiązania Apple'a są chętnie podchwytywane przez innych. Amerykański producent, mniej lub bardziej słusznie, wyrobił sobie status marki kultowej, przez co często jego projekty postrzegane są jako wyznacznik panujących trendów, nadających rytm branży elektroniki użytkowej.

Niemniej o ile naprawdę nie przeszkadza mi odtwórczość, choćby i na miarę Xiaomi Mi 8 i wspomnianego wcześniej iPhone'a X, o tyle bezmyślność już tak. Tłumaczę.

Ekran nowych MacBooków Pro nie ma typowej proporcji 16:10, lecz 14:9. Co za tym idzie, jest efektywnie wyższy, dzięki czemu wyspę można wkomponować w pasek narzędzi systemu, skądinąd znajdujący się w macOS na górze ekranu, i to bez zaburzania przy tym zasadniczej przestrzeni roboczej. A trzymając rękę na systemie operacyjnym, Apple ma właściwie nielimitowane pole do popisu.

Zresztą, daje temu wyraz w swych materiałach promocyjnych. Zwróćcie uwagę, jak przedstawiane są aplikacje na ekranach nowych MBP. Plamy na obrazie nie uświadczycie. Systemowy pasek narzędzi znika. Nadmiarowe piksele zostają wygaszone.

Mam przekonanie graniczące z pewnością, że lada moment znajdą się ludzie, którzy nieszablonową konstrukcję MacBooków Pro A.D. 2021 postanowią zrealizować w klasycznym laptopie. Znaczy, pod Windowsem. Nie daj Boże, do tego jeszcze w układzie 16:9 lub 16:10.

Zobacz: Apple MacBook Pro 2021 – polskie ceny. Weź głęboki oddech

Już kiedyś to przerabialiśmy

Ręka w górę, kto pamięta pierwsze notche w wydaniu androidowym. Ja niestety pamiętam. Miałem wątpliwą przyjemność korzystać wówczas z Honora Play z Androidem 8 na pokładzie, który po otworzeniu klawiatury ekranowej dostawał głupawki. Okno aplikacji wędrowało ku górze w sposób taki, że niesławne wcięcie przykrywało tekst. Super komfort, psia mać.

Z odsieczą przypędził dopiero Google, a konkretniej Android 9, w którym obsługa wcięć została już ucywilizowana. Producentom smartfonów szło, delikatnie mówiąc, opornie.

Inna sprawa, że ostatecznie tak czy siak moda umarła. Apple pozostał wprawdzie przy swoim, ale już reszta odskoczyła w stronę malutkich łezek bądź O-kształtnych otworów. Tylko, nic dziwnego, skoro notch w robociku wielu wciąż kojarzy się z prowizorką. Nawiasem, to chyba też problem wysp jako takich, ale wróćmy do meritum.

Microsoft raczej tak filantropijny jak Google nie będzie. Nie w momencie, gdy ledwo co wydał rewolucyjnego Windowsa 11 i ostro forsuje swoje pomysły, takie jak konwertowalne Surface'y. Zabawa z wcięciami byłaby formalnym klepnięciem w matę. Że to konkurencja narzuca reguły gry.

Tym bardziej na kilometr czuć tutaj nadchodzące druciarstwo, a ja szczerze do Was apeluję, producenci laptopów: nie dajcie się zwariować i tym razem odpuśćcie sobie follow-upy. Gdybym miał ponad 10 tys. zł do wywalenia, to możliwe, że nowemu MBP szansę bym dał. Niemniej jednak nie chcę obudzić się w świecie, w którym każdy ekonomiczny notebook straszy mnie wcięciem robionym na drutach.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Materiały prasowe

Źródło tekstu: Apple, oprac. własne